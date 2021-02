De Tippe en Borgelerbad openen buitenzwembad

Openluchtbad De Tippe in Heino gaat open (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

Zwembaden De Tippe in Heino en Het Borgelerbad in Deventer openen komende week het buitenzwembad voor respectievelijk vijftien en zestien zwemmers. Beide zwembaden beschikken over een buitenbad en voldoen hiermee aan de coronamaatregelen. Het Borgelerbad opent maandag al haar deuren, terwijl De Tippe pas zondag 7 maart zwemmers toelaat.

De Tippe kreeg onlangs toestemming van de gemeente Raalte om het buitenbad te gaan openen voor beperkt publiek. Het bad had volgens Sportbedrijf Raalte nog een hoop werk te verrichten om het zwembad zwemklaar te krijgen. "We gaan nu alles op alles zetten om 7 maart open te kunnen, maar eerst moet er nog wel wat gebeuren. Denk maar aan waterafvoeren, schoonmaken en het water op temperatuur krijgen."

Rutger ter Laak van de Vrienden van de Tippe vertelde onlangs aan RTV Oost blij te zijn met het verlossende woord van de gemeente. “Hier zijn we natuurlijk superblij mee. Ik denk dat we hiermee toch weer een klein lichtpuntje in deze coronatijd hebben.”

Zwemliefhebbers boven de 12 jaar kunnen vanaf deze week hun baan reserveren op de website van het zwembad. Aangezien de komende weken de temperatuur weer kan gaan zakken, biedt De Tippe iedere zwemfanaat een koffie of thee to go aan.

Borgelerbad

Vanaf 1 maart gaat ook het trimbad van het Borgelerbad open. Het bad in Deventer heeft plek voor zestien baanzwemmers per uur. De zwemmers hebben een strak schema van het bad meegekregen. Na 45 minuten hebben de zwemmers 15 minuten om zich om te kleden en het bad te verlaten. Ook voor het Borgelerbad dient gereserveerd te worden. Aangezien De Scheg niet beschikt over een buitenzwembad, blijft het bad voorlopig gesloten.