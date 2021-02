Twente is koploper in gebruik coronasteunmaatregelen

Kennispunt Twente denkt dat het grote aantal familiebedrijven, dat hun personeel wil vasthouden in de crisis, en het grote aantal technische bedrijven de oorzaak is van de grote steunvraag in Twente. Landelijk gebruikt een op de drie bedrijven minimaal één steunmaatregel, Twente zit daar dus boven.

In Twente maakt maar liefst 35,6 procent van alle bedrijven gebruik van minimaal één steunmaatregel. In Noord-Overijssel is dat een stuk minder. Daar gebruikt 28,8 procent minimaal één steunmaatregel, en in Zuidwest- Overijssel is het 31,9 procent. In Zuidoost-Noord-Brabant, de technologieregio 'Brainport' rondom Eindhoven die wel vergeleken wordt met Twente, is het gebruik 30,5 procent. Twente staat dus ruim aan kop als grootgebruiker van steunmaatregelen waarvan de belangrijkste de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstanding Ondernemers (TOZO) en de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) zijn. Landelijk gebruikt 33 procent van de bedrijven minimaal één steunmaatregel. In Twente is Oldenzaal de gemeente waar de meeste steunmaatregelen worden aangevraagd; bijna 41 procent van de ondernemers heeft dat gedaan.

'Familiebedrijven en technische regio'

Edwin van de Wiel van Kennispunt Twente, die de cijfers verzamelde, heeft een aantal 'denkrichtingen' waarom Twente zo enorm 'scoort'. Van de Wiel: "Twente is een regio met relatief veel kleine familiebedrijven, die hebben van oudsher veel vast personeel en weinig flexibele schil. Dat vaste personeel hebben ze nog steeds en daarvoor maken ze veel gebruik van regelingen." Daarnaast ligt het volgens Kennispunt aan de economische structuur van Twente. "We hebben hier vrij veel technische bedrijven, die hebben ook veel te maken met vraaguitval, kortom, ook daar zijn steunmaatregelen aangevraagd", zegt Van de Wiel.

Water aan de lippen

Overigens is de horeca één van de sterkst getroffen sectoren. De mate waarin dat soort bedrijven gebruik maakt van de geboden noodmaatregelen is dan ook hoog. Ook doen Twentse horecavestigingen relatief vaak een beroep op de steunmaatregelen Zo maakt per 31 december 2020 78,8 procent van de horecavestigingen in Twente gebruik van minimaal één regeling. In augustus van dat jaar was het nog 73,6 procent. In Zuidwest Overijssel is het in dezelfde periode gestegen van 71 ,0 procent naar 75,0procent, in Noord Overijssel van 68,8 procent naar 72,9 procent