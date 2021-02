Laura ontspringt op nippertje de coronadans en sluit vriendin Molly in de armen

Zoals onlangs gemeld was Laura naar de andere kant van de wereld gevlogen om haar geliefde Molly te ontmoeten. De twee waren elkaar in de zomer van 2019 tegengekomen tijdens een reis door Canada. Nadat Molly enkele maanden later naar Nederland was gekomen om Laura's familie en vrienden te ontmoeten, zou Laura op haar beurt Down Under kennismaken met de familie van Molly. Totdat corona toesloeg.

Laura moest even geduld hebben, maar er deed zich een ontsnappingsroute voor. Normaal gesproken is het vrijwel onmogelijk Australië binnen te komen, maar Laura verkeerde in een uitzonderingspositie omdat ze een Nieuw-Zeelandse moeder heeft en zodoende over twee paspoorten beschikt.

Quarantaine-hotel

Laura had echter amper voet gezet op bodem van het corona-arme Nieuw-Zeeland of ook daar dook opnieuw het virus op. Daarop moest Laura wekenlang in een speciaal quarantaine-hotel doorbrengen. Wachtend op groen licht.

In de tussentijd kon ze geen kant op. Laura, dochter van de bekende FC Twente-volger Willy, doodde de tijd intussen met onder meer studie.

Laura en Molly kunnen elkaar weer in de armen sluiten. (Foto: Laura Berends)

Maar deze week kreeg ze dan alsnog toestemming om Australië binnen te reizen. "Ik had oorspronkelijk mijn ticket voor een dag later staan, maar heb 'm voor de zekerheid een dag vervroegd. Precies op tijd. Want nadat ik in Australië landde, gingen de grenzen weer dicht."

Maar de twee geliefden hadden elkaar intussen op de luchthaven in de armen gesloten.