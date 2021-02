Bewoners verpleeghuis fietsen zelf geld bij elkaar voor een eigen labyrintfiets

"Het is echt leuk om te doen", lacht de 86-jarige Henk Kok terwijl hij rustig doortrapt. Lopen is moeilijk geworden, maar fietsen gaat nog prima, Hij kan vanuit zijn rolstoel bij de trappers van de labyrintfiets: "Wat zo wonderlijk is, soms denk ik, ik ga veel te hard, ik bots tegen dingen aan, maar het gaat toch altijd goed."

Zelf op pad

Je kiest eerst een route en door te trappen zet je het beeld in beweging en kan je de wereld per fiets ontdekken. Meneer Kok wil graag een ritje door Kampen maken naar de fietsenwinkel die hij vroeger had. Op een groot beeldscherm glijden de straten van Kampen voorbij: "Hee, hier gaat het fout", ziet Henk Kok, "ik moet hier rechtsaf maar dat lukt niet". Nog niet alle straten staan in het systeem, dus is de oude fietsenwinkel net buiten bereik.

Meneer Kok op de labyrintfiets (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

Maar dat weerhoudt Henk Kok er niet van verder te fietsen. "Ik heb al wel honderden kilometers gefietst, ik ben ook al in de Rocky Mountains geweest ", vertelt hij trots. "We willen toch dat zoveel mogelijk mensen dit kunnen gebruiken, dus we willen op deze locatie liefst drie van deze fietsen".

De sponsoractie van Myosotis is geïnspireerd op de actie van Tom Moore, de Britse veteraan die op 99-jarige leeftijd miljoenen euro's bij elkaar liep achter zijn rollator.

Terrasje in Parijs

De geleende labyrintfiets is nu al populair, na meneer Kok wil mevrouw Klomp graag een ritje door Parijs maken. "Ik ben daar vroeger vaak geweest, ik vond het altijd zo mooi", lacht mevrouw Klomp terwijl ze rustig naar de Eifeltoren trapt. "Zo maar even uitrusten op een terrasje".

Activiteitenbegeleider en initiatiefnemer Lida Stroomberg ziet dat de fiets mensen weer plezier geeft in het bewegen: "Ze kunnen al minder naar buiten nu, en dit is een goed alternatief voor de duo-fiets die we hier ook hebben".

Fietsen vanuit de rolstoel (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

Maar het gaat om meer dan alleen het bewegen, vertelt Lida. "Het levert zoveel leuke gespreksstof op. 'Bent u al eerder in Parijs geweest, met wie was u daar, spreekt u nog een woordje Frans.' Dat soort dingen. Dan komt er van alles los. Dat maakt dit ook zo mooi voor mensen die dementerend zijn."

"Positieve boost"

Door de coronamatregelen mogen bewoners niet van de ene naar de andere afdeling. Om te zorgen dat zoveel mogelijk bewoners plezier hebben van zo'n labyrintfiets zijn er dus meerdere nodig. Hoe leuk zo'n fiets is, zien de begeleiders nu al dagelijks tijdens de sponsoractie. "Dit geeft echt een positieve boost in de coronatijd. Het Is niet leuk, maar we maken er wat van".

Een fiets kost rond de achtduizend euro. Na een weekje fietsen is er nu ruim drieduizend euro bij elkaar getrapt door meneer Kok en andere bewoners, Meer informatie over de actie is te vinden op de site van IJsselheem en de facebookpagina van Myosotis.