Echteld voor één duel interimcoach bij PEC Zwolle: "Belangrijk dat er beleving komt"

Stegeman werd zaterdag de wacht aangezegd na de nederlaag tegen hekkensluiter FC Emmen. Een opvolger is er op dit moment nog niet.

Hectisch

Voor Echteld, die als voetballer jaren voor sc Heerenveen uitkwam, wordt het zijn eerste wedstrijd als eindverantwoordelijke. "De eerste dag was het een beetje hectisch, omdat nog niet helemaal duidelijk was wat er allemaal ging gebeuren", geeft de 52-jarige Amsterdammer aan. "Maar op een gegeven moment ga je het gewoon doen."

Niet veel veranderd

Over een heel andere boeg gaat Echtold het morgenavond niet gooien. "We hebben een paar dingen met elkaar besproken. We vinden het belangrijk dat er beleving komt, dat ze strijdbaar zijn en dat ze er echt zin in hebben om te spelen", aldus Echteld. "De afgelopen twee dagen hebben we goed getraind. Nu moeten we dat omzetten in scherpte en ons idee van voetballen moet er goed uitkomen. Ik heb niet het idee dat er heel veel veranderd moet zijn."

Kersten en Huiberts terug

Ook de opstelling blijft grotendeels gelijk aan afgelopen zaterdag. Sam Kersten is weer fit en hij keert terug in het elftal op de plek van Yuta Nakayama en Dean Huiberts krijgt op het middenveld de voorkeur boven Eliano Reijnders. Bram van Polen is derhalve opnieuw de rechtsback.

Live op Radio Oost

Het duel met de Friezen is vrijdagavond vanaf 20.00 uur live te volgen via De Oosttribune op Radio Oost.