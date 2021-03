Directeur van zorginstelling die dader kerstmoord begeleidde verder onder vuur: claim van ton

Dit blijkt uit onderzoek door RTV Oost.

Bovendien ligt de zorgdirecteur overhoop met zijn vroegere compagnon van De Zorgstal. Die is intussen een rechtszaak tegen hem begonnen.

Onderzoek Zorginspectie

Daarnaast loopt er intussen een onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg. Daarbij staat de vraag centraal hoe het kon dat V. zelfstandig kon gaan wonen. Terwijl van hem bekend is dat hij bij bepaalde prikkels agressief kan reageren, een fetisj heeft voor messen en lijdt aan seksuele obsessies.

Eerder deze week berichtte RTV Oost dat begeleiders van Wim V. waarschuwden dat de man gezien deze achtergronden nooit toestemming had mogen krijgen om zelfstandig te wonen.

Kerstavond 2019 ging het mis toen V. de 27-jarige Chantal de Vries met zeven messteken van het leven beroofde.

Grote messen

Wim V. werd op dat moment begeleid door De Zorgstal, een zorginstelling in de buurtschap Radewijk, onder de rook van Hardenberg. Toen de politie kort na de moord een inval deed, werden in V.'s appartementje zeven grote messen en een boksbeugel gevonden. V. had tijdens de rechercheverhoren gezegd dat de begeleiding in de praktijk niet veel meer voorstelde dan dat een begeleider af en toe een praatje kwam maken.

Omdat het Openbaar Ministerie gedurende het moordonderzoek sterke twijfels had gekregen over de manier waarop V. door De Zorgstal werd begeleid, werd hiervan rapportage opgemaakt, waarna die werd doorgestuurd naar de Inspectie Gezondheidszorg. Die besloot de casus nader te onderzoeken.

Turbulente periode

Voordat Wim V. bij De Zorgstal terechtkwam, werd hij vanaf zijn achttiende begeleid door Menz.nu. Daar leek hij een steeds stabielere indruk te maken.

Maar waar het crescendo leek te gaan met Wim, ging het steeds slechter met Menz.nu. Het bedrijf raakte in een neerwaartse spiraal en belandde in een uiterst turbulente periode toen het in 2017 negen maanden lang onder verscherpt toezicht kwam te staan van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Aanleiding: de zorg voldeed niet aan de kwaliteitseisen. Met name bepaalde protocollen werden niet nageleefd.

Uit documenten van de inspectie blijkt dat dit verscherpt toezicht in maart 2018 weer werd opgeheven. Maar toen was het kwaad al geschied. In de zomer van 2019 viel alsnog het doek voor de instelling en werd ze failliet verklaard.

Ruziënde directeuren

De curator schrijft in zijn faillissementsverslag van Menz.nu dat de problemen lijken veroorzaakt door ruzie tussen de twee aandeelhouders. Aanvankelijk werd de zorginstelling gerund door de oprichter, maar na enkele jaren trad Matthijs Betgen als mede-aandeelhouder toe. De oorspronkelijke directeur ging vervolgens in loondienst.

Rode cijfers

Volgens curator Wouter Weenink dook de zorginstelling door de ruzie in de verliezen. "Met name omdat een groot aantal cliënt het heil intussen elders had gezocht", aldus de curator. In 2017 draaide de zorginstelling nog ruim drie ton omzet, in 2018 was dit al gekelderd naar ruim twee ton. Beide jaren werd overigens al rode cijfers geschreven.

Uit het faillissementsverslag blijkt dat de curator directeur Betgen persoonlijk verantwoordelijk heeft gesteld voor de schade rond het faillissement. Hem wordt onbehoorlijk bestuur verweten omdat hij niet voldeed aan de adminstratieplicht en de jaarrekeningen niet op tijd had gedeponeerd.

Dreigende schadeclaim

De directeur hangt nu een schadeclaim boven het hoofd. Menz.nu heeft namelijk een schuld van bijna 80.000 euro bij de fiscus en bijna 30.000 euro bij het UWV. Betgen heeft een eigen holding, maar de curator kan dit schadebedrag eventueel ook persoonlijk op hem verhalen.

Uit het laatste faillissementsverslag - vorige week gepubliceerd - blijkt dat Betgen de aansprakelijkheid betwist en intussen een advocaat in de arm heeft genomen.

Periode-De Zorgstal

Wim V. werd vanaf zijn achttiende begeleid door Menz.nu, maar nadat deze zorgorganisatie op de fles ging, kwam hij onder toezicht te staan van De Zorgstal, dat hem in de zomer van 2019 onderbracht in het appartementje in Hengelo. Enkele maanden later al ging het mis. Wim V. is voor de kerstmoord veroordeeld tot 18 jaar celstraf en tbs.

Zakelijke beslissing

Ook oprichter van De Zorgstal, en nog steeds mede-eigenaar Alfred Gerrits, zegt dat Wim V. nooit zelfstandig had mogen wonen. De beslissing om hem in Hengelo in een appartementje te laten wonen, was volgens hem vooral ingegeven door zakelijke belangen.

"Er waren, inclusief ikzelf, drie personen die zeiden dat het niet verstandig was V. in Hengelo te laten wonen. Ook omdat hij dat zelf absoluut niet zag zitten. Hij had een hekel aan Hengelo. Maar vooral ook vanwege zijn psychiatrische problemen. Hij was juist gebaat bij rust in plaats van de prikkels van de grote stad. En er was nog een cliënt waar we grote twijfels over hadden, maar hij is uiteindelijk wel in Radewijk ondergebracht."

Doorverwijzen

Wim V. echter onderbrengen bij de locatie van De Zorgstal in Radewijk - een variant op de zorgboerderij - was volgens Gerrits geen optie. "Daar zitten cliënten met angststoornissen. Daar moet je Wim met zijn gedragsveranderingen niet bij zetten. We kwamen als begeleidend team dan ook eensluidend tot de conclusie dat er maar één optie was: Wim doorverwijzen naar een andere instelling, die wel gekwalificeerd is cliënten met zijn problematiek te begeleiden. Maar dan was De Zorgstal hem als cliënt kwijtgeraakt. En de bijbehorende subsidies misgelopen. De kwaliteitsmanager heeft uiteindelijk de knoop doorgehakt: Wim moest naar Hengelo."

Zakenman

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat De Zorgstal valt onder Betgen Holding in Sassenheim. Onder die holding vallen onder meer twee bedrijven die zich bezighouden met goederenvervoer en de verhuur van vrachtwagens en autobussen.

Alfred Gerrits: "Betgen komt helemaal niet uit de zorg en heeft er geen affiniteit mee, maar hij is in de eerste plaats ondernemer en zakenman. Omdat het op dat moment zakelijk minder ging met De Zorgstal ben ik met hem in zee gegaan. Hij had er belang bij Menz.nu failliet te laten gaan, maar wilde vanwege de zorgsubsidies de cliënten per se behouden. Daarop werd in allerijl de locatie in Hengelo gehuurd, waar uiteindelijk ook V. belandde."

Omdat Gerrits vond dat Betgen te weinig oog had voor het welzijn van de cliënten ontstond er een conflict, waarop de oprichter van De Zorgstal de zorgbranche voor gezien hield. Vandaag de dag verdient hij de kost als stukadoor, "Ik heb heel wat minder sores aan mijn hoofd en dat bevalt me prima."

'Onbehoorlijk bestuur'

Gerrits heeft echter nog 49 procent van de aandelen van De Zorgstal en is als mede-eigenaar een rechtszaak tegen zijn vroegere compagnon Betgen begonnen. "We verwijten hem onbehoorlijk bestuur. Zo is hij bepaalde overnameverplichtingen niet nagekomen. Als je een onderneming overneemt, heb je niet alleen de lusten, maar ook de lasten. Wat inhoudt dat hij onder meer de schulden bij fiscus en UWV moet voldoen. Dat is nooit gebeurd. We gaan nu de rechter vragen hem uit zijn functie te zetten. Er is al beslag gelegd op zijn banktegoeden."

Bij De Zorgstal in Radewijk reageert niemand, maar een medewerkster van de Betgen Holding laat weten: "Ik weet waar het over gaat, maar we doen hierover geen uitlatingen", waarop ze de verbinding verbreekt.

Eerdere inspectie Zorgstal

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is momenteel bezig met een onderzoek naar De Zorgstal en de manier waarop Wim V. werd begeleid. Maar de zorginspectie blijkt in november 2016 ook al eens een bezoek te hebben gebracht aan De Zorgstal. Daarbij is een aantal verbeterpunten afgesproken. Zo liet de directie weten een orthopedagoog - op oproepbasis - aan te stellen, die de begeleiders zou ondersteuning bij de begeleiding van cliënten.

Een woordvoerder van de IGJ laat desgevraagd weten dat er geen klachten zijn binnengekomen die aanleiding vormden voor het inspectiebezoek aan De Zorgstal. "We brengen regelmatig bezoeken aan zorgorganisaties, ook als daar geen concrete aanleiding toe is."