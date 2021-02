ROC van Twente luidt noodklok over tekort stageplaatsen, studenten lopen studievertraging op

Pepijn Wuner uit Haaksbergen had zich er met zijn marketing-, communicatie- en evenementenopleiding zo op verheugd. Het laatste studiejaar stage lopen bij een groot evenementenbureau en feesten of festivals organiseren. Maar de derdejaarsstudent kreeg bij de zoektocht naar een stageplek uitsluitend afwijzingen. "Ze reageerden niet eens of zeiden meteen dat ze geen plek hadden, vanwege corona natuurlijk", vertelt Pepijn.

Hij blijkt niet de enige mbo-er die problemen heeft om een stageplek te vinden. De evenementenbranche ligt stil, maar ook in de detailhandel, horeca, veiligheid en zakelijke dienstverlening is vrijwel geen stageplek te vinden voor de studenten van het ROC.

We hebben nu een tekort van tweehonderd plekken en dat loopt op tot tegen de duizend als er niet snel nieuwe stageplekken bij komen John van der Vegt, bestuursvoorzitter ROC van Twente

"Niemand wist hoe lang deze crisis ging duren, dus er is gezegd dat we de stages wel in de tweede helft van het schooljaar doen", vertelt ROC-bestuurder John van der Vegt. "We zitten nu dus met een groot aantal studenten van het afgelopen jaar dat in deze periode op stage moet. We hebben nu een tekort van tweehonderd plekken en dat loopt op tot tegen de duizend als er niet snel nieuwe stageplekken bij komen."

Pepijn heeft uiteindelijk een stage in de marketing gezocht en ook een plek gevonden. Dichtbij, in het gebouw van het ROC van Twente, het OndernemersLab. Daar kunnen studenten en medewerkers van het ROC van Twente experimenteren met ondernemerschap. "Ik doe hier de social media en communicatie van een aantal projecten. Dat zijn er niet veel, maar ik ben al lang blij dat ik een stageplek heb zodat ik dit jaar kan afstuderen."

Wij rekenen dat tussen de vijf en tien procent van de studenten tussen een half jaar tot een jaar vertraging oploopt John van der Vegt, bestuursvoorzitter ROC van Twente

Door de lange zoektocht naar een stageplek heeft Pepijn enkele weken studievertraging opgelopen. Er is een grote groep studenten die rekening moet houden met zelfs een extra studiejaar. "Wij rekenen dat tussen de vijf en tien procent van de studenten tussen een half jaar tot een jaar vertraging oploopt hierdoor", stelt Van der Vegt. "Dat zijn tussen de duizend en tweeduizend studenten."

ROC van Twente lanceert twentestage.nl om nieuwe werkgevers te vinden (Foto: RTV Oost)

Snel meer geschikte werkgevers vinden die stageplekken aanbieden kan helpen om die aantallen omlaag te krijgen. Daarom heeft het ROC van Twente deze week de site twentestage.nl gelanceerd. Werkgevers in de regio worden benaderd om stage- en leerwerkplekken aan te bieden en kunnen daar ook subsidie voor krijgen.

"We hebben al berichten gekregen van meerdere bedrijven", zegt Van der Vegt. "Bijvoorbeeld van een hotel, daar konden ze nog wel iemand gebruiken aan de front-office. Maar ook bedrijven die zich melden en zeggen dat ze er eerder niet zo bij stil hadden gestaan. Het voordeel is nu ook dat als bedrijf niet eerst landelijk geaccrediteerd hoeft te zijn om stageplekken aan te bieden. Nu mag je al beginnen als er van ons instemming is, dan komt die accreditatie wel tijdens het stagelopen."

1.500 tot 5.000 euro subsidie

Werkgevers worden via twentestage.nl ook geholpen bij het aanvragen van speciale subsidies voor stagiaires. De provincie Overijssel heeft per BBL-plek 5.000 euro beschikbaar gesteld en voor elke BOL-plek 1.500 euro. Van der Vegt roept op vooral bedrijven in de lab- en procestechnologie, de online detailhandel, administratie en de beveiliging zich te melden.

Ondertussen heeft Pepijn Wuner zijn droom, een stage bij een groot evenementenbureau, maar laten varen. Ook al meldt zich nu een evenementenorganisator via twentestage, hij maakt zijn stage af bij het OndernemersLab. "Het is jammer, maar ik hoop dat dit helpt voor de toekomstige studenten, zodat ze niet in zo'n moeilijke periode een stageplek moeten zoeken."