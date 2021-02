Flip Stapper: bon vivant en uitblinker bij Heracles - FC Twente in 1966

Flip Stapper (nr 3) in actie namens Heracles in de uitwedstrijd tegen DWS in 1966. Piet van den Berg scoort voor de thuisploeg. (Foto: ANP)

Een dreigende wijsvinger van de scheidsrechter, slecht voetbal en een uitblinkende Flip Stapper. In 1966 treffen Heracles en FC Twente elkaar voor het eerst in Almelo. Heracles wint met 2-0, maar zal dat seizoen toch degraderen. Zaterdagavond spelen beide ploegen weer tegen elkaar.

76 is-ie inmiddels. Rasechte Amsterdammer van geboorte, maar al een paar jaar woonachtig in De Rijp. Zijn gezondheid laat hem steeds meer in de steek, de ziekte van Kahler. Maar de ontmoeting met FC Twente staat hem nog helder voor de geest. “Ik speelde een goede partij. Maakte er één en bereidde er eentje voor. De sfeer was fantastisch. Het was een echte ouderwetse derby,”

Turbulente aanloop

Het is vooral voor Heracles een duel van levensbelang op die zesde maart 1966. De Almeloërs beginnen aan de burentwist als de hekkensluiter van de eredivisie.

Het is een rumoerige week geweest in Almelo. Trainer Jan de Bouter is een paar dagen voor de Twentse clash op een zijspoor gezet en manager Jan Bijl neemt zijn taken over.

Eerder dat seizoen heeft FC Twente in het eerste bestaansjaar de allereerste derby gewonnen met 4-1. De Enschedeërs doen het met een plek in de middenmoot alleszins redelijk.

Spanning en derbysfeer komen de kwaliteit van een wedstrijd vaak niet ten goede. En dat is die middag niet anders. Tienduizend toeschouwers bevolken de tribunes aan de Bornsestraat en die krijgen een uiterst matig duel voorgeschoteld.

Hoofdrol

Heracles wint uiteindelijk met 2-0 en het is uitblinker Flip Stapper die bij beide goals een hoofdrol speelt. Een vrije trap van hem wordt zeven minuten na rust ingekopt door Herman Morsink, 1-0. En vier minuten later maakt de middenvelder zelf de 2-0 door alert te reageren als Twente-keeper Cees Warringa een vrije trap niet onder controle krijgt.

Vervolgens wordt het er niet vriendelijker op, zowel op als rond het veld. Maar scheidsrechter Van den Berg ‘redt de zaak met een dreigend zwaaiende wijsvinger’, zo valt in Dagblad Tubantia te lezen.

Voor Stapper is het een van zijn laatste hoogtepunten in Almelo. Want in de resterende wedstrijden kan Heracles het vege lijf niet redden en degradeert. “We hadden best wel een redelijk elftal, zo kwam Epi Drost van Wageningen. Maar we hadden een jonge selectie, veel jongens waren regelmatig geblesseerd of hadden verplichtingen met militaire dienst. Dat heeft ons uiteindelijk opgebroken.”

Hulp van Cruijff

Stapper vertelt smakelijk over een ‘akkefietje’ later dat seizoen tegen Ajax. Dat duel loopt finaal uit de hand als Ajax in de slotfase wint door een penalty, die zou zijn uitgelokt door Johan Cruijff. In het tumult scheldt Stapper de arbiter uit voor ‘bokkelul’ en dat kost hem een boeking. Stapper: "Maar ik kende Cruijff goed, Amsterdammers onder elkaar. Wij zijn toen samen naar Zeist gegaan en Cruijff verklaarde dat ik niet de scheidsrechter, maar hem had uitgescholden. Werd ik vrijgesproken."

In 1968 volgt een transfer vol rumoer naar aartsrivaal FC Twente. Heracles vraagt de hoofdprijs en Stapper gooit de kont tegen de krib. Hij speelt een tijdlang niet en de transfer komt pas in december 1968 tot stand.

Het avontuur in Enschede is van korte duur. Stapper: “In Almelo had ik het uitgaansleven ontdekt. Toen ik bij Twente kwam wilde trainer Kees Rijvers voorkomen dat we carnaval gingen vieren. We gingen op trainingskamp naar Duitsland en daar was het feest nog veel groter. Dat nam Rijvers mij enorm kwalijk."

FC Twente verspeelt na dat roemruchte uitstapje enorm veel punten en misschien wel de landstitel. Stapper, Dick van Dijk en Henk Houwaart worden gezien als hoofdschuldigen voor het stap-incident en het daaropvolgende verval. Zij moeten alle drie vertrekken.

Stapper, in Enschede inmiddels omgedoopt tot ‘Flip de Stapper’ speelt nog een paar jaar redelijk succesvol bij AZ voordat hij in 1974 stopt.

Geen windeieren

Hij begint een café annex restaurant en wordt de rechterhand van de bekende voetbalmakelaar Maarten de Vos. “Ik heb altijd een warme band met Heracles gehouden. Spelers als Glynor Plet, Ben Rienstra en Willie Overtoom zijn op mijn voorspraak naar Almelo gekomen. Dat heeft ze geen windeieren gelegd.”