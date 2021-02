Van Hoeven vraagteken bij GA Eagles voor duel met Jong PSV

Van Hoeven liep de kwetsuur maandag op in het duel met Jong AZ. "Zijn enkel is nog wat dik en hij kan nog niet helemaal vrij bewegen", constateerde trainer Kees van Wonderen vanochtend. "Maar het gaat in korte tijd al wel veel beter, hij heeft vandaag ook op het veld gestaan. We moeten morgen kijken of het goed genoeg is."

Beste ploeg van 2021

Op de ranglijst van het kalenderjaar 2021 is Go Ahead Eagles inmiddels de beste ploeg van de Keuken Kampioen Divisie. Daardoor strijdt de ploeg van Van Wonderen ook nog volop mee in de derde periode, al heeft De Graafschap daarin wel drie punten meer. In de derde periode staan nog drie speelronden op het programma. "We zijn afhankelijk van andere ploegen", blijft de coach nuchter. "Het belangrijkste wat je moet doen is de eerstvolgende wedstrijd winnen. Die moet je winnen om in de race te blijven. Maar dan nog ben je afhankelijk."

Getalenteerd

Die eerstvolgende wedstrijd is dus morgenavond tegen de beloften van PSV, die op de zestiende plek in de Keuken Kampioen Divisie bivakkeren. "Ze hebben veel getalenteerde spelers, die nog wel wat wisselend presteren. Maar op een goeie dag zijn ze gewoon heel gevaarlijk. Daar moeten we voor waken", benadrukt Van Wonderen. "We hebben thuis nog niet gewonnen van de Jong-teams, dus een gewaarschuwd man..."

Radio Oost

Het duel in de Adelaarshorst begint morgen om 18.45 uur. Radio Oost doet live verslag.