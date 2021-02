B&W Dinkelland op zoek naar duidelijkheid over injectieputten NAM

De NAM-locatie Tramweg in Rossum, waar één van de injectieputten definitief is stilgelegd vanwege breukschade aan de buizen (Foto: RTV Oost)

Het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland moet op zoek naar antwoorden op vragen over de injectieputten, die gesteld worden vanuit de gemeenteraad. Het CDA, Lokaal Dinkelland en GroenLinks willen meer weten over de schade aan injectieput ROW2. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft eerder deze week een scheur ontdekt in de put, waardoor het risico op lekkage van afvalwater fors groter is geworden.

De NAM ontkent een mogelijke lekkage en zegt dat dat in de monitoring opgevallen zou zijn. Met hetzelfde argument is echter ook altijd gezegd dat er geen scheur in de buis zou zitten. Dat zou dan gebleken moeten zijn uit de drukmetingen in de buis.

Onderzoek

De NAM ontdekte de schade pas toen de binnenbuis uit de put werd getrokken, waardoor met meetapparatuur de hele buitenbuis gescand kon worden. In een normale situatie is een dergelijk uitvoerige scan in een dubbelwandige buis niet mogelijk. Daarom is ook onduidelijk hoe lang de scheur er al zit. De NAM doet uitgebreid onderzoek en het Staatstoezicht op de Mijnen controleert dat onderzoek.

Schriftelijke vragen

Het nieuws over de schade aan de injectieput aan de Tramweg in Rossum zet mensen in de omgeving aan het denken. GroenLinks, CDA en Lokaal Dinkelland hebben die signalen opgevangen en stellen vragen aan burgemeester en wethouders.

Kan deze schade zich ook voordoen bij andere injectieputten? fracties van CDA, GroenLinks en Lokaal Dinkelland

Ze willen weten of deze schade zich ook bij andere putten zou kunnen voordoen. Put ROW2 stamt uit 1955 en de andere putten in de gemeenten zijn aangelegd rond 1960/70. De stalen buitenbuizen in al die putten zijn minimaal 50 jaar oud. De partijen vinden dat de NAM direct moet stoppen met injecteren, nu gebleken is dat er een verhoogd risico op lekkage is.

Weinig mogelijkheden

Het college van Dinkelland kan voor de beantwoording van de vragen feitelijk alleen terecht bij de NAM. De aardoliemaatschappij beschikt over alle informatie en voert haar eigen onderzoek. Ook het Staatstoezicht op de Mijnen moet het daarmee doen. De gemeente heeft geen bevoegdheden in de mijnbouw en kan alleen de minister van Economische Zaken vragen om in te grijpen. Dat is waar CDA, GroenLinks en Lokaal Dinkelland nu ook om gevraagd hebben.

Ook in Provinciale Staten worden vragen gesteld. Statenlid Robert Jansen van GroenLinks wil dat de injectieputten gesloten worden voor uitvoerige controle.

