Coronavirus speelt nieuwe band uit Ommen parten; ‘Optreden staat op onze bucketlist, dus het moet dit jaar lukken!’

“Vanaf augustus repeteerden we standaard iedere maandagavond”, vertelt de 20-jarige vocalist Kees Dost. “Toen konden we nog met z’n allen in een studio staan. Daarna veranderden de regels en moesten we apart van elkaar oefenen. Uiteindelijk werd het allemaal nog strikter en was het helemaal niet meer mogelijk om bij elkaar te komen.”

Bucketlist

Naast het opnemen van nieuwe nummers zou dit jaar in het teken moeten staan van optredens en het creëren van naamsbekendheid in de regio. “Al gauw werd duidelijk dat optreden in het najaar niet ging lukken. We hopen heel erg dat het in het voorjaar weer enigszins mogelijk is. Een optreden staat echt op onze bucketlist, dus we zijn vastberaden dat het dit jaar een keer moet lukken!”

Aangepast optreden

Kees zag niet alleen alle optredens geannuleerd worden, maar ook de horecazaak waar hij werkt moest noodgedwongen de deuren sluiten. “Ja, als je er zo op terugkijkt was het wel echt een topjaar hè?” zegt de zanger met gevoel voor ironie.

Volgens de vocalist van de metalband moet het mogelijk zijn om coronaproof een optreden te organiseren. “Aan het begin van de coronacrisis werden er ook zitconcerten georganiseerd. Volgens mij werkte dat heel goed. Het is misschien niet ideaal, maar het is in ieder geval iets.”