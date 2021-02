Kunstwerk Elfstedentochtwinnaar Evert van Benthem is af, onthulling mogelijk in september

Eigenlijk had het precies vandaag onthuld moeten worden, het kunstwerk ter ere van Evert van Benthem. Plaatselijk Belang Sint Jansklooster probeerde het te regelen, maar liep echter tegen een aantal moeilijkheden aan. ‘‘Vergunningen, regelgeving. Je kunt niet zomaar een kunstwerk neerzetten. Daar komt echt veel bij kijken’’, concluderen Marleen Pol en Ellen Mooiweer.

Ellen Mooiweer en Marleen Pol van Plaatselijk Belang Sint Jansklooster op de plek waar het kunstwerk voor Evert van Benthem moet komen te staan. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Eerbetoon

Het idee ontstond een jaar geleden, toen inwoners als Klaas Naberman opperden dat er een aandenken in het dorp moest komen voor hun voormalige inwoner. Plaatselijk Belang Sint Jansklooster nam de taak op zich. ‘‘Evert betekent nog steeds veel voor het dorp. Hij krijgt nu een eerbetoon in de vorm van een kunstwerk", zegt Marleen Pol.

Een exact evenbeeld van Evert mocht het niet worden. ‘‘Eén van de regels vanuit de gemeente. Het wordt nu een ode aan de schaatssport rondom het dorp, met een duidelijke verwijzing naar Van Benthem.’’

Geheim

Voor het kunstwerk werd aangeklopt bij Albert Weijs, inwoner van Sint Jansklooster. Hij is timmerman van beroep, maar is ook regelmatig in zijn klusschuur te vinden. Hier maakt hij bijzondere kunst van hout en metaal. ‘‘Mijn creativiteit moet eruit. Ik raak gefrustreerd als dat niet kan.’’

Kunstenaar Albert Weijs met één van zijn creaties, een ekster gemaakt van oud keukengerei. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Weijs moest er even over brainstormen, maar had al snel een idee voor het aandenken aan Van Benthem. ‘‘Ik keek naar de Elfstedentochten om in de juiste sfeer te komen. Bekeek afbeeldingen van hem. Daarna ging ik aan de slag. Ik maakte geen schets of iets, zo werk ik niet. Het ontstaat in mijn handen terwijl ik bezig ben.’’

Het kunstwerk staat niet meer in de schuur, maar is naar een bedrijf waar het een coating laag krijgt. Zo is het straks bestand tegen alle weersomstandigheden. ‘‘Ik mag er dus niet meer over vertellen", doet Weijs uit de doeken. "Het moet nog geheim blijven tot de onthulling.’’

September

Plaatselijk Belang Sint Jansklooster verwacht snel meer duidelijkheid van de gemeente te krijgen over de vergunningen. ''Er ligt ook een plan klaar voor de bestrating en we willen de tunnel ernaast gaan aanpakken. Hier komt een beschildering met het thema schaatsen.'' Hoe de onthulling eruit zal zien? ''Corona zorgde natuurlijk voor veel vertraging. We willen er graag een feestelijke dag van maken en natuurlijk hopen we dat Evert erbij kan zijn. We gaan uit van september.''

Van Benthem liet vanmiddag op Radio Oost vanuit Canada al weten erbij te zullen zijn.