Het is weer Maart Dialectmaand bij RTV Oost

Maart is bij RTV Oost 'Dialectmaand'. Een maand waarin we de streektaal en streekcultuur extra veel aandacht geven. Op Radio Oost hoor je de mooiste dialectliedjes en worden er lessen gegeven over dialect, de geschiedenis en de streekgerechten van de provincie. Er is immers nog ‘onmeunig’ veel te leren over dialect. De dialectmaand sluiten we af met een live tv-show inclusief de quiz ‘Wies Oaveriessel’ op zaterdag 27 maart.

Week 1: week van het dialect

We trappen Maart Dialectmaand af met de week van het dialect. Experts van de IJsselacademie testen de streektaal kennis van onze luisteraars en radiopresentatoren. In Goeiemorgen Overijssel kun je dagelijks om 11:15 uur een lesje dialect volgen. Iedere dag staat een ander dialect uit onze provincie centraal. Op zaterdag en zondag worden de lessen gegeven in Ziezo Zaterdag en de Oosttribune.

Week 2: de (streek)geschiedenis van Overijssel

In de tweede week duiken we in de rijke streekgeschiedenis van Overijssel. Elke dag om 11:15 uur vertelt Vincent Robijn van de IJsselacademie een spannend streekverhaal of sage in Goeiemorgen Overijssel. Denk bijvoorbeeld aan de ingemetselde non bij Singraven of het Mirakel van Hellendoorn. Waarom vertellen we dit verhaal nog steeds? Kan het waar zijn?

Week 3: streekgerechten

In week drie van Maart Dialectmaand staat de Oaveriesselse pot centraal. Elke dag gaan we op zoek naar een heerlijk streekgerecht uit Overijssel zoals kruudmoes en balkenbrij. In Goeiemorgen Overijssel wordt het gerecht geproefd. Recepten van de gerechten vind je op rtvoost.nl.

Week 4: dialectquiz ‘Wies Oaveriessel’

De hele maand leer je van alles over het dialect bij RTV Oost. In de laatste week wordt deze kennis getest in een dialectquiz genaamd ‘Wies Oaveriessel’ in een live tv-show. Daarover later meer. In Goeiemorgen Overijssel en op Instagram worden van 22 t/m 26 maart elke dag 5 quizvragen gespeeld over onderwerpen die voorbij zijn gekomen in de dialectmaand. Op radio zijn er leuke prijzen te winnen.

Dialect Top 15

Op Radio Oost hoor je in maart de mooiste dialectplaten voorbij komen. In een speciale Spotify lijst kunnen mensen zelf hun favoriete dialectmuziek toevoegen. Op zondag 28 maart wordt afgesloten met de top 15 in het radioprogramma de Oosttribune met Paul Schabbink. En wil je nog meer dialectmuziek? Luister dan naar onze internetzender AllesPlat.nl met alleen maar muziek in de streektaal.

Online en Expeditie Oost

Op onze social media kanalen organiseren we een wedstrijd om samen tot dat ene woord te komen waarvan je altijd dacht dat het ‘gewoon Nederlands’ was, totdat je merkt dat niemand buiten onze provinciegrenzen het gebruikt. Ook Expeditie Oost staat de hele maand in het teken van Maart Dialectmaand.