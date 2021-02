Wormuth brengt selectie Heracles in derbysfeer met beelden van fans: "Gaat om meer dan de overwinning"

"Bij de jongens die van hier zijn leeft het natuurlijk al; zij weten dat er een grote, belangrijke wedstrijd aankomt", zegt Wormuth. "Aan de buitenlandse jongens moet ik dat nog laten zien. Ik heb wat beelden van de vorige derby's en een video van de fans na de wedstrijd in Enschede van vorig seizoen. Dat wil ik laten zien, zodat ze er een gevoel bij krijgen. Natuurlijk weten ze dat het een derby is en dat het altijd een bijzondere wedstrijd is. Maar ze moeten er ook het gevoel bij krijgen: hier gaat het om meer dan alleen de overwinning."

De video's tonen veel euforie, want zowel de laatste uitwedstrijd (2-3) als de laatste thuiswedstrijd (2-1) van Heracles tegen FC Twente werd gewonnen. "Mooi dat die statistieken er zijn, maar dat zegt niks over deze wedstrijd", vindt aanvoerder Robin Pröpper. Daar sluit Wormuth zich bij aan. "Dat is lang geleden. Wij hebben een nieuwe ploeg en Twente ook."

Jeugd kans gegeven

Die nieuwe ploeg van FC Twente kan de Duitse coach wel bekoren. "Ze hebben de jeugd de kans gegeven, dat is fantastisch. Het hele middenveld bestaat uit spelers die vorig seizoen nog in het tweede elftal speelden. Ze hebben fantastische aanvallers met veel snelheid en zijn heel gevaarlijk in de counter. Zo hebben ze de laatste wedstrijden ook gescoord. Dus het wordt een spannende wedstrijd."

Wormuth kan morgen beschikken over een vrijwel fitte selectie. "Er zijn nog een paar vraagtekens over de opstelling, ook omdat we vanmiddag nog een keer trainen." In ieder geval kan hij weer beschikken over linksback Giacomo Quagliata, die terugkeert na een schorsing.

"Enorm zonde"

Het stadion zal zaterdagavond een groot contrast vormen met de sfeervolle video's die Wormuth gaat tonen, want ook tegen FC Twente blijven de tribunes van Erve Asito leeg. "Enorm zonde", baalt Pröpper. "Je wilt dit graag meemaken samen met je supporters in een lekker gevuld stadion. Dit zijn de wedstrijden om naar toe te leven en dan is het extra vervelend dat supporters er niet bij kunnen zijn."

Toch blijft het een echte derby voor de captain van Heracles. "In het stadion voel je de emotie misschien minder, maar elke speler weet wel hoe het leeft onder supporters", aldus Pröpper. "Dat hoor je in de aanloop naar zo'n wedstrijd wel."

