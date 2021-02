'Koorts' stijgt in Overijssel door start kaartverkoop testfestivals

Michel Sciarone is één van die organisatoren. Voor de tweede keer organiseert hij samen met anderen het festival Enjoy Live in het weekend van 21 en 22 augustus op het Hulsbeek. "Heel spannend voor ons, want we zien wel dat met alleen vaccineren ga je er niet komen. Het zal sowieso een mix moeten worden van testen en het vaccin."

Maandag start de kaartverkoop voor het festival in Oldenzaal. Sciarone ziet dat de meeste festivals hun pijlen op de laatste weken van de zomer hebben gericht. "Dan is het nog een beetje mooi weer. In oktober wordt het echt te koud." Als het meezit krijgt de festivalliefhebber in Overijssel het druk, in een tijdsbestek van een maand is het bijna elk weekend raak aan het eind van de zomer; naast Freshtival ook Zwarte Cross, Dauwpop en Tuckerville.

Niemand besmet

De vier testfestivals zijn niet de enige testen die gedaan worden. Zo zijn er voetbalwedstrijden en op 15 februari was er het eerste pilotcongres in het Beatrixtheater in Utrecht met vijfhonderd deelnemers. Een van die deelnemers was Ingeborg Peterson van de Buitensociëteit in Zwolle. Niemand raakte bij die proef besmet: "Dat was fantastisch nieuws. Of het wat zegt, daar durf ik geen uitspraken over te doen." Deelnemers krijgen veel controles. "Ik ben vooraf getest, moest een negatief testresultaat laten zien en mijn temperatuur werd gemeten. En na afloop ben ik ook getest."

Peterson kijkt ook met interesse naar de Back to Live-festivals en concerten volgend weekend. "Ik heb goede hoop dat er meer mogelijk wordt. We zien ook dat er weer meer vraag is, de eerste aanvragen komen voorzichtig binnen. We maken dan afspraken met verschillende scenario's, wordt het een live-stream of een evenement met mondkapjes en testen, dat is dan afwachten."