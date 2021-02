Groen en historie tekenen ontwikkeling Stadshof Deventer

Het plan om de binnentuin, tussen de Korte-, Lange Bisschopstraat en Grote Overstraat aan te pakken en open te stellen voor publiek ligt al sinds de jaren 80 op de plank. Toch kwam het er iedere keer niet van. Daarom besloot de gemeente om het heft zelf in handen te nemen en vaart te maken met de ontwikkeling.

Het voornaamste doel van de gemeente en stichting Stadshof is om de leegstand in het centrum tegen te gaan en zowel de vitaliteit als aantrekkelijkheid van de binnenstad te verhogen. Met het opstellen van dit plan wil de gemeente de mogelijkheden van het Stadshof tonen aan de lokale ondernemers en de tien eigenaren van de tuin. Zij krijgen vervolgens de mogelijkheid om hun mening te vormen en deze zullen vervolgens worden meegenomen bij het maken van een definitieve visie op de tuin van 35 bij 50 meter.

Toegangspoort

De gemeente maakte eerder bekend om het pand aan de Grote Overstraat 17 op te kopen en te gaan gebruiken als toegangspoort van het Stadshof. Het atelier, dat zich momenteel bevindt in het pand, zal plaats moeten maken voor een grote poort, die iedere avond om acht uur zal sluiten om de rust te bewaren voor omwonenden. Met het openbreken van het pand heeft de gemeente de mogelijkheid om de binnentuin onder handen te nemen en te restaureren.

Een impressie van het Stadshof (Foto: Stichting Stadshof en Studio Groen + Schild)

De binnentuin moet uiteindelijk een oase van rust gaan voorstellen, waar de historische binnenstad en groen samen komen. De eeuwenoude muren zullen worden gecombineerd met de groene tinten in de tuin. Dit moet tevens bijdragen aan het minimaliseren van de hittestress in het middeleeuwse centrum. Wethouder Wonen Rob de Geest is enthousiast over het huidige plan. “Het Stadshof is een verstopte parel in onze binnenstad. Er liggen geweldige kansen, maar die zijn nog slecht zichtbaar. Met de geschetste ontwikkelvisie willen we zichtbaar maken wat hier allemaal mogelijk is.”

Wonen aan de binnentuin

Momenteel bevinden zich naast meerdere ondernemingen ook 45 appartementen aan het Stadshof. Het merendeel van deze woningen bevindt zich boven de winkels en hebben hun toegangspoort aan de drukke winkelstraten. Met het openbreken van Grote Overstraat 17 bieden zich ook nieuwe kansen aan voor de overige woonruimtes, die nog leegstaan. Boven tientallen winkels in zowel de Korte- als de Lange Bisschopstraat bevinden zich leegstaande woonruimtes ofwel magazijnen. Met het ontwikkelen van de binnentuin komt er de mogelijkheid om tachtig tot honderd appartementen extra te creëren rondom de binnentuin.

Volgens de geschreven visie zal de gemeente terughoudend zijn met het plaatsen van terrassen in de tuin. Ook is het niet de bedoeling dat winkeliers een ingang creëren aan de tuin. Dit alles om een rustplek te ontwikkelen voor de omwonenden en publiek. De gemeente gaat de komende periode in gesprek met belanghebbenden om de conceptvisie verder te kunnen ontwikkelen.