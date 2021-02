Yalmar Mekelenkamp wil meer jeugd in Oldenzaalse gemeenteraad

Ervaring in de gemeenteraad is belangrijk, maar de politiek mag allemaal wat minder grijs van Yalmar Mekelenkamp (VVD). Als het aan hem ligt moeten meer jongeren de stap kunnen zetten naar de politiek. Met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 in het vooruitzicht dient hij een voorstel in om meer jeugd in de raad te krijgen.

De 26-jarige Oldenzaler pleit voor een extra forumplek bij alle partijen, speciaal voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar. De gemeenteraadsverkiezingen in 2022 moeten het moment zijn om de vergrijzing in de raad tegen te gaan. “Ervaring in de raad is heel belangrijk, maar vernieuwing evengoed”, aldus Mekelenkamp. De partijen moeten na die verkiezingen de ruimte krijgen om het derde forumlid aan te stellen. De eisen voor een plek zijn dat het om een jongere moet gaan die maximaal 25 jaar is en op de kieslijst moet staan. Als niet aan deze eisen wordt voldaan mag de partij geen derde forumlid aanstellen.

Nu actie nodig

Het voorstel lijkt vroeg te komen, maar volgens de jonge VVD’er is het van belang dat er nu gehandeld wordt. “De verkiezingen van volgend jaar lijken nog ver weg, maar een kieslijst wordt bijvoorbeeld al ruim van tevoren opgesteld.” Daarnaast is er een noodzaak om de politiek te verjongen vindt Mekelenkamp. “De gemiddelde leeftijd in de raad is op het moment rond de 50 jaar. Dat is natuurlijk niet representatief. Daarnaast wil je ook zorgen voor nieuwe aanwas. Het moet niet de bedoeling zijn dat mensen die nu in de raad zitten daar blijven, omdat er geen jonge mensen zijn om hen op te volgen.”

Opleiding

Als forumlid ondersteun je de fractie met onder andere voorbereidingswerk voor de raad. Deze plek is volgens Mekelenkamp daarom perfect om in te richten voor de jeugd. “Zie het als een opleidingsplek, waar je dossierkennis opbouwt, mensen leert kennen en zo kan proeven aan de politiek.”

Voor Mekelenkamp kwam de VVD vier jaar geleden op zijn pad. “Ik werd gevraagd voor op de lijst en wilde dat heel graag doen”, vertelt hij enthousiast. "Ik heb politiek altijd interessant gevonden en wil graag iets bijdragen." Na de verkiezingen in 2018 nam hij plaats als forumlid. “Je hebt het gevoel dat je echt iets kan betekenen en dat gevoel miste ik toen ik niet betrokken was bij de politiek.”

Er wordt teveel over jongeren gepraat en te weinig mét de jongeren Yalmar

Toekomst

Hij hoopt met zijn voorstel te bereiken dat meer jongeren de weg naar de politiek vinden. Zeker omdat grote onderwerpen die spelen, zoals klimaat, woningbouw en de economische crisis na corona allemaal thema’s zijn die over hun toekomst gaan. De representatie van de jeugd gaat nu nog mis in de raad. "Als je kijkt naar het aantal jongeren in Oldenzaal zouden er twee of drie plekken gevuld moeten zijn met jongeren, dat is nu zeker niet het geval", aldus Mekelenkamp. Een ander probleem is dat er in de politiek vaak over de hoofden van de jeugd wordt besloten. “Er wordt te veel over jongeren en veel te weinig mét jongeren gepraat. Terwijl ze vaak zoveel toe te voegen hebben.”

Over je jeugdraad, die in 2017 in het leven is geroepen, is Mekelenkamp erg enthousiast. “Dat zijn allemaal kinderen die zich in willen zetten voor de politiek, dat is prachtig.” De nieuwe forumleden hoeven niet voort te komen uit de jeugdraad. “Het is absoluut niet nodig om eerst onderdeel geweest te zijn van de jeugdraad om je nu aan te melden bij een partij. Iedereen is van harte welkom!”