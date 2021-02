Wespenbestrijder Rein en het meganest: "In 45 jaar niet zoiets meegemaakt"

Rein Jonker maakt korte metten met het nest:

Gisteren kon je op onze site al lezen dat het nest was ontdekt in de wijk Ruwenbos. Al snel kregen we berichten van mensen die zeiden dat het wel bijen móésten zijn.

Maar Jonker weet het zeker. "Dit is de Franse Veldwesp. Die is wat langer en wat donkerder van kleur. Die heeft niets met de normale bij te maken."

Beschutte plek

De ongediertebestrijder vermoedt dat de koningin in het naseizoen een beschutte plek heeft gevonden in de muur van de flat. "Het is bijzonder dat ze al heel vroeg in het voorjaar eitjes heeft gelegd. Daarom zien we nu tientallen wespen in en uit vliegen. Zo'n groot nest, in deze tijd van het jaar, dat heb ik in 45 jaar nog niet meegemaakt."