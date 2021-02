Emotionele protestactie ATIB in Almelo, vereniging bijna dakloos

Maar dat gebouw is vorig jaar verkocht door de gemeente aan projectontwikkelaar Kloos 2 die er luxe appartementen van wil maken. Een jaar lang heeft ATIB geprobeerd om een nieuwe locatie te zoeken, maar zonder succes.

Wij willen de mensen blijven helpen maar die mogelijkheid wordt van ons afgenomen Mustafa Kesikin

Mustafa Kesikin is een van de bestuurders van de multiculturele verenging. "Ik was 43 jaar geleden betrokken bij het oprichten van de verenging. Sindsdien heb ik samen met andere leden van de verenging op vrijwillige basis mensen geholpen die problemen hadden. Wij hebben heel veel werk van de gemeente uit handen genomen. Wij willen de mensen blijven helpen maar die mogelijkheid wordt van ons afgenomen."

De verenging is in 1977 opgericht om Turkse arbeidsmigranten te helpen integreren in de samenleving. Met taalcursussen en culturele activiteiten helpt ATIB nieuwe migranten om zich thuis te voelen in Almelo. Tegenwoordig helpt ATIB ook de ouderen tegen eenzaamheid, vooral tijdens corona.

De gemeente Almelo is geen makelaar burgemeester Arjen Gerritsen

De emoties liepen hoog op nadat Kesikin de zoektocht en problemen uitlegde aan burgemeester Arjen Gerritsen. Volgens Gerritsen kan er niet zomaar een gebouw worden toegewezen: "De gemeente is natuurlijk geen makelaar. Het is geen instelling die zomaar gebouwen ter beschikking stelt. Een verenging met bestaansrecht moet zelf op zoek naar onderkomen. Dit is niet alleen in Almelom maar in heel Nederland."

ATIB vindt dat ze ongelijk behandeld wordt door de gemeente. Andere verengingen mochten destijds hun gebouwen kopen met hulp van de gemeente. De burgemeester geeft aan dat er in het verleden panden ter beschikking zijn gesteld aan bepaalde doelgroepen, maar dat beleid is al een tijd geleden afgeschaft door de gemeenteraad. Hij geeft aan dat ATIB geen uitzondering is en dat alle verengingen zelf naar een gebouw moeten.

De verenging wil een eigen gebouw waar ze dagelijks gebruik van kunnen maken. Volgens verantwoordelijk wethouder Alex Langius is dat onrealistisch en moet de verenging goed kijken naar de eigen situatie. De burgemeester geeft aan dat er locaties zijn aangeboden waar ATIB heen kan: "Er is gekeken of ATIB ruimte kan krijgen bij een andere verenging. Er is geen sprake van dat wij vinden dat ATIB samen moet gaan met andere verenigingen. Alleen kan er wel gebruik gemaakt worden van dezelfde ruimte."