Terrassen centrum Zwolle komend weekend buiten als statement

Ruim veertig horecaondernemers in de Zwolse binnenstad hebben besloten komend weekend hun terrassen neer te zetten. Het is alleen niet de bedoeling dat mensen er gaan zitten.

Als bekend moet de horeca van het kabinet de deuren nog altijd gesloten houden. Van diverse kanten klinken steeds meer geluiden om toch open te gaan. Zo ook min of meer in Zwolle dus. De terrassen worden er symbolisch neergezet. Er komen rood-witte linten omheen zodat mensen er niet kunnen gaan zitten. Dat zou weer teveel mensen bij elkaar betekenen. Wel kunnen spullen to go afgehaald worden.

"Als je al die mensen in die parken ziet", zegt Elles Hetebrij van het gelijknamige café en restaurant Meneer Jan. "Dat kunnen wij toch beter, denk ik dan. En we willen hiermee echt niet mensen oproepen om naar de Zwolse binnenstad te komen. Het is meer een statement. Er is totaal geen perspectief voor ons", zegt de Zwolse ondernemer.