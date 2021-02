Horecazaken op meerdere plekken in Overijssel zetten als protest terrassen buiten

Onder meer in Almelo hebben ondernemers aangekondigd in actie te komen. (Foto: ANP / Vincent Jannink)

Horecaondernemers op diverse plekken in Overijssel willen aankomende dagen hun terrassen buitenzetten, als protest tegen het kabinetsbeleid. Onder meer in Almelo, Dinkelland en Zwolle hebben ondernemers aangekondigd in actie te komen.

Zo'n grootschalige actie als in het westen en het zuiden van het land lijkt het dinsdag in Overijssel niet te worden, maar toch hebben meerdere horecaondernemers aangekondigd van zich te laten horen.

De druppel

"De nood is hoog, met name met het mooie weer", zegt Mirjam Boerrigter van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Overijssel. Volgens haar was voor veel horecaondernemers de drukte in de parken van afgelopen weekend de druppel. "De beelden die je zag in het Vondelpark in Amsterdam, dat was gewoon misselijk."

Richard van den Hoeven van Restaurant Ledeboer in Almelo is een van de horecaondernemers die dinsdag van zich laat horen. "We hebben besloten om het terras op te gaan bouwen en de tafel te dekken. Daarbij willen we een soort demonstratiegeluid laten horen aan voorbijgangers."

Van den Hoeven benadrukt dat het niet de bedoeling is om ook daadwerkelijk op het terras te gaan zitten; het terras wordt puur als protest opgebouwd. In Zwolle gebeurt dat komend weekend al door zo'n veertig horecaondernemers.

We hebben afgelopen zomer als horeca laten zien dat we veilig open kunnen Mirjam Boerrigter van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Overijssel

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Veel horecaondernemers vinden het oneerlijk dat de winkels vanaf 3 maart wel weer deels open mogen, maar horeca niet. "We zijn in Overijssel niet zo van de burgerlijke ongehoorzaamheid, maar we merken ook dat de bevolking het zat is. We hebben afgelopen zomer als horeca laten zien dat we veilig open kunnen", zegt Boerrigter.

In Enschede en Hengelo staan vooralsnog geen protestacties gepland. "Op dit moment zijn er geen horecaondernemers die het terras gaan opzetten. Het risico is simpelweg te groot; als handhavers je zien, ben je aan de beurt. Maar er moet wel snel iets veranderen, want we houden het niet veel langer meer vol", zegt Robin Hollander, eventmanager van Vereniging Horeca Stad Enschede (VHSE).

Het risico is simpelweg te groot; als handhavers je zien, ben je aan de beurt Robin Hollander, eventmanager van Vereniging Horeca Stad Enschede (VHSE)

Veiligheidsregio heeft 'gespleten ziel'

De Veiligheidsregio Twente zegt de onvrede van de horecaondernemers te begrijpen. "Ik noem het voor mijzelf ook wel de gespleten ziel", zegt vicevoorzitter Sander Schelberg, tevens burgemeester van Hengelo. "Ik begrijp dit signaal heel goed, maar de vraag is even of we die wil moeten laten zegevieren of het gezonde verstand. Ik vrees helaas dat laatste."

Worden dinsdag wel boa's op pad gestuurd, als horecazaken hun deuren toch opengooien? Schelberg wil daar niet op vooruit lopen. "Het ligt nu op tafel bij het kabinet, het signaal is duidelijk. Laten we eerst maar eens even kijken wat het antwoord van het kabinet is op de noodroep van de horeca."