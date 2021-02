Stef (25) is drummer van vernieuwde rockband Bökkers: "Ineens Hendrik Jan aan de telefoon"

Ineens was daar het berichtje in de Facebook-inbox van drummer Stef Hoekjen: 'Die filmpjes van jullie zijn tof, mag ik je eens bellen? Groet Hendrik Jan Bökkers.' Even schrikken, bekent de 25-jarige muzikant uit Nijverdal. "Ja, dat was wel even gek. Maar toen hij belde, heb ik meteen volmondig 'ja' gezegd."

Uit het wereldje

Zo ging het ook met de andere muzikanten die Hendrik Jan Bökkers benaderde. Gitarist Jim Zwinselman kende hij 'uit het wereldje' en bassist Bart Petter speelde met zijn BTW Band al regelmatig in het voorprogramma van Bökkers.

Toetsenist Jeroen Sweers: "Vanaf de eerste repetitie was het een kwestie van aftikken en knallen" (Foto: RTV Oost)

Toetsenist Jeroen Sweers is een oude bekende, vertelt Bökkers. "Hij speelde als gastmuzikant weleens met ons mee. Toen ik die nieuwe band aan het samenstellen was, wist ik meteen dat ik hem erbij wilde. Heel tof om er een toetsenist bij te hebben."

Aftikken en knallen

De toetsenist vindt het zelf ook heel tof, stelt hij desgevraagd. "Het klikte meteen. Vanaf de eerste repetitie was het een kwestie van aftikken en knallen." Ook de nieuwbakken drummer kijkt tevreden terug op de start. "Ik heb thuis een drumstelletje neergezet, een Spotify-playlistje gemaakt en toen achter mekaar door geoefend. Tot ik er helemaal zat van was, haha."

Dat een groot deel van de band in één klap vervangen is, betekent volgens Bökkers niet dat de bekende Bökkers-sound overboord wordt gegooid. "Integendeel. Bökkers blif Bökkers. Het devies in de oude formatie was simpel: doen wat de bedoeling is. Dat blijft overeind, dus heel veel anders zal het niet worden.'

Bökkers is blij: "De nummers veranderen niet, maar we gaan ze op ónze manier spelen" (Foto: RTV Oost)

Bökkers gaat verder: "Vergelijk de situatie maar met ons begin als Normaal Coverband tien jaar geleden. Toen speelden we Normaal-nummers, maar wel op onze eigen manier. Dat gaan we nu ook doen. De nummers veranderen niet, maar we gaan ze op ónze manier spelen. En dat klinkt helemaal niet verkeerd, durf ik nu al wel te stellen."

Rockband Bökkers heeft nieuwe samenstelling rond: Bart, Jim, Hendrik Jan, Stef, Jeroen (Foto: RTV Oost)

Dauwpop

Eerder deze week werd bekend dat de geplande afscheidstournee van de oorspronkelijke bezetting niet meer doorgaat. Deze zou vorig jaar plaatsvinden, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Omdat de bandleden geen perspectief meer zagen op live optredens, besloten ze zich te richten op hun eigen plannen.

Ook werd deze week bekend dat de vernieuwde band zal optreden op Dauwpop in Hellendoorn, dit jaar georganiseerd in september. Drummer Stef heeft er in elk geval zin in. "Ben er totaal niet angstig voor, integendeel. Is toch kicken dit? Veel optreden, grotere podia, daar droomde ik van. Het mag wat mij betreft beginnen."