Bert Konterman maakt het seizoen af als trainer van PEC Zwolle

Bert Konterman is tot het einde van het seizoen de hoofdtrainer van PEC Zwolle. Hij keert daarmee terug bij de club die hij al in meerdere functies diende. PEC neemt hem over van de KNVB, waar hij trainer van Onder 18 was. Konterman is de vervanger van de vorige week op non-actief gezette John Stegeman.

"Bij PEC Zwolle is het voor mij als voetballer allemaal begonnen en het voelt dan ook goed om tijdelijk terug te keren op het oude nest. De club heeft het afgelopen decennium een ontzettend mooie ontwikkeling doorgemaakt en zit nu een paar maanden in een tussenfase", laat Konterman weten in een eerste reactie.

Doel

Toch valt er in deze periode veel te winnen, stelt Konterman. "Want naast zoveel mogelijk resultaat uit de tien resterende wedstrijden behalen, heb ik als doel gesteld om het enthousiasme en de energie binnen de lijnen verder te laten toenemen. Ook wil ik graag een bijdrage leveren aan de individuele groei en ontwikkeling waar we als team weer onze vruchten van plukken", vervolgt hij.

Geen onbekende

Konterman is zoals gezegd geen onbekende in de provinciehoofdstad. "Het werkt daarbij in mijn voordeel dat ik een aantal jongens uit de selectie al ken vanuit de vertegenwoordigende jeugdteams bij de KNVB en mijn eerdere periode in Zwolle. Ik heb erg veel zin in deze job en kan niet wachten om met de selectie het veld op te gaan", aldus Konterman.

Meer dan geschikt

Technisch manager Mike Willems is blij met de aanstelling van Konterman. "Bert is op dit moment de meer dan geschikte kandidaat voor de vacante positie. Hij komt uit de regio en kent de club door en door. In het verleden heeft Bert hier namelijk zowel als voetballer, jeugdtrainer en als technisch manager gewerkt."

"Daarnaast heeft hij de voorbije jaren veel ervaring opgedaan bij vertegenwoordigende jeugdteams van Oranje. Bert weet wat er nu van hem gevraagd wordt en kan zijn expertise overbrengen op de spelersgroep", besluit Willems.

Art Langeler

Zwolle wil uiteindelijk Art Langeler aanstellen als nieuwe hoofdtrainer, maar ook hij is momenteel nog werkzaam bij de KNVB en het is nog niet bekend wanneer hij aan de slag kan gaan bij PEC. Wat de rol van Konterman wordt als Langeler de nieuwe trainer is, is nog niet bekend.

Het duo Konterman/Langeler werkte al eerder samen bij PEC Zwolle. Konterman was de technisch manager toen PEC met Langeler als trainer promoveerde naar de Eredivisie in 2012. Na dat seizoen vertrok Konterman uit de provinciehoofdstad. Daarna werkte hij nog in de jeugdopleiding van FC Twente en met meerdere nationale jeugdelftallen van de KNVB.