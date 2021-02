Twentse buschauffeurs genomineerd voor Rookvrije Generatie Award

“Het is voor ons een bevestiging dat wat we doen goed is”, aldus Hinskens. Na verschillende klachten van reizigers besloten de twee buschauffeurs de handen ineen te slaan en gemeenten te benaderen.

“We kregen klachten van ouders dat hun kinderen in de rook stonden te wachten op hun bus. Ook namen veel reizigers nog een laatste hijs voordat ze de bus in stapten, om dat vervolgens in de bus uit te blazen.” Het feit dat kinderen tussen rokende mensen staan te wachten op de bus was frustrerend voor de heren.

Blauwe borden of tegels

Verschillende gemeenten in Twente doen ondertussen mee. In alle gemeenten in Noordoost-Twente zijn ondertussen rookvrije bushaltes, waarbij Losser de primeur had. Met andere gemeenten zijn ze nog in gesprek. “Door corona heeft het wat vertraging opgelopen, maar we zijn in gesprek met Twenterand, Almelo, Hengelo en Enschede.” Bij de bushaltes waar het roken niet meer mag, zijn blauwe borden of tegels van Rookvrije Generatie.

Rondom de Rookvrije Generatie-tegel in Vasse liggen de nodige sigaretten (Foto: RTV Oost/Benthe Bronkhorst)

Frustrerend

Een van deze bushaltes staat bij de kerk in Vasse, gemeente Tubbergen. Rondom de tegel die voor de bushalte ligt, liggen de nodige uitgetrapte sigaretten. Ook in de bushalte zelf slingeren ze her en der rond. “Het is zo frustrerend om dit te zien, mensen hebben er echt lak aan”, zegt Hinskens, terwijl hij een sigaret richting de prullenbak trapt.

Op de vraag of de actie wel nut heeft als er toch gerookt wordt heeft hij een duidelijk antwoord: “Ja. Als de borden of tegels aanwezig zijn kunnen de rokers worden aangesproken op hun gedrag. En ik geloof dat er echt wel rokers zijn die nu bij de bushalte geen sigaret opsteken.”

De borden zijn geen verbods-, maar een gebodsbord. “Het gaat om de eigen verantwoordelijkheid van mensen.” De borden moeten het daarnaast makkelijker maken voor reizigers om rokende medereizigers aan te spreken.

Uiteindelijk willen we in heel Twente de haltes rookvrij, dat is het doel Marc Hinskens

Extra stimulans

De nominatie is niet alleen een hele eer, maar vooral een extra stimulans. “We staan nu hopelijk nog sterker als we gemeenten benaderen”, aldus Hinskens. Met de nominatie hopen ze op meer aandacht voor het initiatief. “Als er op meer plekken borden staan kunnen kinderen de rokers aanspreken op hun gedrag. Het grappige is dat als je een roker vraagt of ze willen dat hun kinderen roken, het antwoord altijd nee is, maar roken in de buurt van andere kinderen is blijkbaar niet zo'n probleem."

Want ondanks de progressie die ze boeken zijn beide heren nog niet tevreden. “In heel Twente moeten de haltes rookvrij en het liefst daarna in heel Nederland.” Zo hopen ze dat de uitgetrapte sigaretten bij de bushaltes binnenkort verleden tijd zijn. Stemmen kan tot 7 maart.