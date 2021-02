Op 6 maart staat RTV Oost stil bij de verkiezingen. Hoe staat het met het vertrouwen in de landelijke politiek? En voelen we ons nog goed vertegenwoordigd door politiek Den Haag? RTV Oost gaat hier live op in met de uitzending ‘Overijssel Stemt (of niet)’ op zaterdag 6 maart om 17.00 uur.

Presentatoren Boudewijn Koops en Daniel Godinho Veiga zijn de straat op gegaan op zoek naar mensen die niet naar de stembus gaan. Waarom maken zij deze keuze? Tijdens de uitzending van Overijssel Stemt (of niet) gaan deze mensen, met verschillende achtergronden, in gesprek met mensen die nog wel stemmen. Ook willen we weten hoe zij vinden dat de overheid functioneert, of het aantal partijen dat mee doet aan de verkiezingen genoeg is of zijn het er misschien wel teveel?

Met een deskundig panel bestaande uit politicoloog Henk van der Kolk en lobbyist voor Overijssel Hans Verbeek bespreken we of de Tweede Kamer nog wel voldoende oog heeft voor de problemen in onze regio.

Overijssel Stemt (of niet) is op zaterdag 6 maart live te zien om 17.00 uur op RTV Oost. Terugkijken kan ook via Uitzending Gemist