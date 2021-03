Moeilijk jaar voor veevoederconcern ForFarmers: corona, stikstofcrisis en dierziekten

Topman Yoram Knoop verklaart terug te kijken 'op een bewogen jaar', gekenmerkt door de corona-uitbraak. "Gezien de omstandigheden zijn onze resultaten meer dan tevredenstellend. We hebben in maart vorig jaar meteen maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om de continuïteit van productie en levering van voer zeker te stellen. Door de enorme inzet van onze medewerkers zijn we in staat geweest onze klanten goed te blijven bedienen."

"Onze klanten zagen als gevolg van de sluiting van het horeca- en out-of-home-segment in meer of mindere mate de vraag naar hun producten afnemen en vervolgens de prijzen voor hun producten dalen. Onze volumes en marges zijn ook hierdoor deels onder druk komen te staan. Hoe lang de coronamaatregelen zullen aanhouden is moeilijk te voorspellen."

Corona, dierziekten en stikstof drukken omzet

Corona is dan de meest opvallende van de 'tegenvallende omstandigheden'. Wereldwijde ontwikkelingen hebben volop impact op ForFarmers. Zo werd de vleeskuikensector in Polen geraakt door een importblokkade door sommige landen buiten de Europese Unie, vanwege de in Polen heersende vogelgriep.

Maar ook in Nederland heeft ForFarmers het moeilijk als gevolg van de stikstofcrisis. Het kabinet heeft 5 miljard euro beschikbaar gesteld voor maatregelen. Het bedrijf verwacht dat het aantal varkens in ons land met 10 procent zal afnemen. Dus zijn er steeds minder dieren die gevoerd moeten worden.

Volume en omzet daalden

ForFarmers zag het volume van het verkochte veevoer afgelopen jaar met 3,5 procent dalen. De brutowinst daalde met 1,7 procent tot 433,2 miljoen euro. De 'onderliggende nettowinst' steeg vorig jaar met10 procent tot 46,3 miljoen. De omzet daalde met 4,5 procent naar 2,35 miljard. Het bedrijf realiseerde alleen groei in de melkvee- en varkenssector in Duitsland en Polen. De brutowinst daalde met 1,7 procent tot 433,2 miljoen euro.

Toch winst voor aandeelhouders

De onderneming hanteert een zogenaamde 'onderliggende nettowinst', die toe te rekenen is aan de aandeelhouders, die voor ruim 60 procent uit boeren bestaat. Die winst steeg vorig jaar met 10 procent tot 46,3 miljoen euro. In 2019 was de winst vooral laag vanwege verkeerd ingekochte grondstoffen.

Nederland en België zijn belangrijkst

ForFarmers haalt ongeveer de helft van de omzet uit Nederland en België, een kwart uit Groot-Brittannië en het resterende kwart uit Duitsland en 'groeimarkt' Polen. In totaal zijn er 35 fabrieken. In Overijssel staan ze in Zwolle, Deventer, Delden en Almelo, het hoofdkantoor staat in Lochem. In totaal werken er zo'n 2.500 mensen.

125 jaar geschiedenis

ForFarmers kent een lange historie, die al begon in 1896, toen een groep boeren in Borne bij elkaar kwam om de krachten te bundelen en gezamenlijk de benodigdheden voor de boerderij in te kopen. Dat was in navolging van de allereerste agrarische coöperatie ‘Welbegrepen Eigenbelang’ die in 1817 in Zeeland was opgericht. De 'Boerenbond Borne' was in 1896 de eerste coöperatie in Twente en is na heel veel fusies met andere lokale coöperaties uitgegroeid tot het latere CTA.

Net over de Gelderse grens werd in 1989 in het Gelders Geesteren de coöperatieve landbouwvereniging 'Geesteren-Gelselaar' opgericht. De coöperaties in Gelderland fuseerden tot het latere ABC met het hoofdkantoor aan het Twentekanaal in Lochem. ABC en CTA gingen uiteindelijk in 2000 samen verder als ABCTA; eind 2005 paste het bedrijf - vanwege de internationale groeiambities - deze naam aan in het internationaal klinkende 'ForFarmers'.

Beursgenoteerd

Begonnen als coöperatie is het bedrijf nu beursgenoteerd. De aangesloten boeren zijn voor het grootste deel (ruim 60 procent) eigenaar van de aandelen via hun coöperatie FromFarmers. Dat zorgt ervoor dat zij invloed hebben op het beleid van ForFarmers. Tegelijkertijd kunnen zij hun aandelen verkopen als ze het geld nodig hebben, en is het voor de voormalig coöperatie makkelijker om 'vreemd geld' aan te trekken met de beursnotering.