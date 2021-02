Glynor Plet: eerst met Heracles tegen FC Twente vlak daarna andersom

Tim Breukers is vanavond bij de Twentse derby Heracles-Twente de enige van de huidige selecties die kan bogen op een geschiedenis bij beide ploegen. Glynor Plet vertrekt in 2012 midden in het seizoen van Almelo naar Enschede. Voor de winterstop speelt hij de burentwist in het zwart-witte shirt, erna in het rood.

Bloedvorm

Glynor Plet verkeert in een bloedvorm, zo’n tien jaar geleden. Vlak na de winterstop staat de spits van Heracles op tien treffers. Als er een paar kilometer verderop in Enschede een gat ontstaat in het aanvallersgilde komt de wereld voor Plet er ineens heel anders uit te zien.

‘”Ik zat er lekker in en was totaal niet bezig met een transfer. Ik had mezelf voorgenomen om een mooi seizoen te draaien met Heracles en dan maar te zien wat er op me af zou komen. Ik zat in mijn tweede jaar in Almelo, waar ik werd gehaald als opvolger voor Bas Dost. Maar toen Marc Janko werd verkocht bij FC Twente kwamen ze al snel bij mij uit. Die aanbieding was te mooi om te laten liggen.”

Heracles gaat overstag als er anderhalf miljoen euro van Enschede naar Almelo wordt overgeboekt. “Natuurlijk gaf dat beroering. Een kleine harde kern nam het me niet in dank af dat ik naar de aartsvijand ging. Maar de meerderheid wenste me veel succes en zag dat het voor mij een mooie stap hogerop was.”

Plet als Heraclied in duel met Douglas van Twente (Foto: )

Bizar debuut

En of het zo moet zijn: op 10 februari 2012 maakt Plet zijn debuut voor FC Twente…..tegen Heracles. “Ik viel zo’n twintig minuten voor het einde in. We verloren met 3-2. Het was de wedstrijd van Everton, die twee keer scoorde. Ik heb niet veel kunnen doen. Dat kreeg ik toen nog wel met dolletjes te horen van voormalig ploeggenoten.”

Zijn verblijf bij FC Twente dooft al snel als een nachtkaars. “Ik was de beoogde opvolger van Luuk de Jong en ik speelde veel aan het begin van het volgende seizoen. Maar toen werden Dmitri Bulykin en Luc Castaignos aangetrokken. Dan weet je het wel. Ik kreeg niet de tijd om mezelf te ontwikkelen en te laten zien. Ik werd vervolgens uitgeleend aan Genk en mocht vertrekken.”

Late gelijkmaker

Als Heraclied speelt Plet voor de winterstop de volle negentig minuten mee als Twente in Almelo op bezoek komt in november 2011. “Lerin Duarte maakte in de blessuretijd de gelijkmaker. Het 1-1 gelijkspel werd daarna gevierd als een overwinning”, weet Plet nog.

Na zijn vertrek uit Enschede speelt Plet voor een rits buitenlandse clubs en Go Ahead Eagles. “Je zou denken dat mijn periode bij Heracles mijn beste tijd was. Maar ook in Israël beleefde ik mooie avonturen bij Hapoel Beer Sjeva en Maccabi Haifa."

Sinds twee jaar is Plet terug bij Telstar, de club die hij in 2010 verliet voor Heracles. “Ik ben nu 34, de cirkel is rond. Natuurlijk denk je aan het afscheid. Maar ik vind het spelletje nog te leuk. Zolang ik fit ben en mee kan komen, wil ik doorgaan.”