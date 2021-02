Zwolse horeca-ondernemers spreken Rutte en zetten terrassen buiten als protest

“Kijk, dit bedoel ik nou”, zegt Jelle van der Weerd, eigenaar van restaurant Ingeburgerd, terwijl hij naar een groepje mensen wijst. “Die zitten hier bij elkaar wat te eten en te drinken. En dat terwijl mijn terras leegstaat. Daar zit precies het probleem. Wij kunnen deze mensen op een verantwoorde manier ontvangen op het terras.”

Gesprek met Rutte

Dennis Kaatman, eigenaar van studentencafé Het Vliegende Paard, kreeg zaterdagochtend de kans om zijn zorgen kenbaar te maken aan minister-president Mark Rutte. In een online vergadering gingen horeca-ondernemers in gesprek met Rutte. “Eigenlijk vertellen we allemaal hetzelfde verhaal: we zijn al heel lang dicht, de portemonnee is leeg en de rek is eruit. Ik zou zeggen: kom in beweging meneer Rutte!”

Geen plan

De uitbater van Ingeburgerd onderstreept de woorden van Dennis. “Er is geen logica en volgens mij ook nog geen plan voor de horeca. We willen gewoon duidelijkheid. Wat mij betreft zeggen ze dat er voor 1 juni geen versoepeling inzit. ‘Nee’ is ook een antwoord, dat heb ik dan liever.”