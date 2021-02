Bram van Polen uitgebreid aan het woord na hectische week bij PEC: "Ik zeg altijd wat ik denk"

En dus kwam ook hij weer voor alle camera’s, de aanvoerder in goede en slechte tijden: Bram van Polen. “Ik zeg altijd wat ik denk, ook al is dat niet altijd even politiek correct”, zegt hij in een uitgesproken bijdrage van vandaag van Groot Onderhoud. Van Polen verhaalt in de uitzending over de hectische week bij PEC Zwolle, de hereniging met Art Langeler en “de herontdekkingsreis naar de ziel van PEC Zwolle”, zoals Van Polen het omschrijft.

Van Polen begint volgend jaar aan zijn vijftiende seizoen bij PEC Zwolle (Foto: Orange Pictures)

Verbinden

Verder gaat hij in het gesprek in waarom hij nooit naar FC Groningen of Australië is gegaan en dat hij zelfs na zijn actieve loopbaan nog verbonden blijft aan de club PEC Zwolle. “Alle partijen met elkaar verbinden, vind ik zo mooi”, schetst Van Polen.

Podcast

Wil je de uitzending beluisteren? Abonneer je dan op de podcast van De Oosttribune en mis niets in jouw favoriete podcast-app.