Programma: Weer een provinciale ontmoeting in de Eredivisie, kampioenspoule volleybalsters gaat beginnen

Betaald voetbal

Voor de tweede week op rij staat er een Overijsselse derby op het programma in de Eredivisie. Heracles Almelo is opnieuw de gastheer en dit keer komt PEC Zwolle op bezoek. Het duel begint zondag om 14.30 uur. FC Twente neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen Willem II. In de Keuken Kampioen Divisie speelt Go Ahead Eagles vrijdag het uitduel bij TOP Oss.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen komt PEC Zwolle deze week twee keer in actie. Vanavond staat het inhaalduel bij VV Alkmaar op de rol en zondag komt PSV naar Zwolle. FC Twente speelt vrijdagavond. Het gaat dan op bezoek bij ADO Den Haag.

Basketbal

De basketballers van Landstede Hammers hebben ook een dubbel programma. Donderdag gaat de ploeg op bezoek bij Feyenoord en zondag komt Almere Sailors naar de provinciehoofdstad. De vrouwen van Jolly Jumpers spelen zaterdag bij Binnenland in Barendrecht.

Volleybal

De volleybalsters gaan beginnen aan de kampioenspoule. Daarin strijden namens onze provincie Apollo 8 uit Borne en Regio Zwolle Volleybal en zij staan in de eerste speelronde direct tegenover elkaar. De vier clubs in de kampioenspoule strijden in een volledige poule twee keer tegen elkaar en de top twee speelt in een finale om de titel. Apollo kreeg drie bonuspunten omdat het als nummer één van de reguliere competitie de kampioenspoule in ging. Regio Zwolle was de nummer vier en kreeg geen bonuspunten.

Waterpolo

De mannen van Het Ravijn hebben komend weekend twee duels op de rol staan. Zaterdag speelt het in Nijverdal tegen ZPB en zondag gaat het naar Borculo voor de wedstrijd bij BZC. Bij de vrouwen spelen beide Overijsselse ploegen zaterdagmiddag een thuiswedstrijd. Het Ravijn tegen Polar Bears en Swol tegen ZVL.