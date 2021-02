Evert van Benthem, 35 jaar na winnen Elfstedentocht: 'Het is dat jullie bellen.....'

"Als je ziet hoe er in Nederland twee weken terug over de Elfstedentocht werd gesproken, terwijl er nog niet eens ijs is, dan zie je toch wel dat het iets heel groots is." Evert van Benthem, die na twee keer de tocht der tochten te hebben gewonnen met zin gezin van Sint Jansklooster naar Canada verhuisde, is precies 35 jaar na die tweede overwinning de nuchterheid zelve.

"Het is absoluut geen speciale dag", stelt hij als hem ernaar gevraagd wordt. "Het is dat jullie bellen, anders had ik er helemaal niet bij stilgestaan. Ik kan ook haast niet geloven dat het al weer 35 jaar geleden is. Het voelt nog zo kort geleden. Maar nee hoor, geen aparte dag. Het is koud, het sneeuwt en het vriest tien graden."

Een superstap

Van Benthem is inmiddels 62 jaar en hij beschouwt de verhuizing naar Canada nog altijd als een superstap. "We hebben twee boerderijen en twee zoons zitten ook in de maatschap. Het gaat echt supergoed. Het enige dat je dus mist hier in Canada is het schaatsen op natuurijs. Er is wel veel ijs, maar daar l;igt dan een halve meter sneeuw op. Schaatsen doen ze hier vooral in de ijshockeystadions."

Er is op het land van Van Benthem een meertje en dat houdt hij zoveel mogelijk schoon. "Dan speel ik ijshockey, met ijshockeyschaatsen. En met de kleinkinderen van 7 en 9 is het ook leuk spelen op dat meertje."

'Gewoon boer gebleven'

Hij denkt nog wel eens terug aan toen, hoewel niet regelmatig. "Twee keer de Elfstedentocht winnen is niet bepalend geweest voor mijn leven. Ik werd wel bekend, maar ik ben gewoon boer gebleven. En we wilden tóch al naar Canada emigreren. Dat is dus een heel goede keuze gebleken."

Hij weet dat er momenteel wordt gewerkt aan een kunstwerk in Sint Jansklooster. Dat wordt er speciaal als blijvende herinnering aan hem neergezet. "Ik ben heel benieuwd hoe het wordt. Als we terugdenken aan Nederland is het toch vooral aan Sint Jansklooster. Vlak na het trouwen zijn we ernaar naartoe getrokken en begonnen met boeren. Onze kinderen zijn er geboren. Ik kom zeker terug voor de onthulling."