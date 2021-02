Vechtdal krijgt ruim 30.000 nieuwe wandel- en fietsbordjes

In de loop der jaren hebben de bordjes, paaltjes en informatiepanelen flink wat te verduren gehad. “Op heel veel plekken stonden de palen op omvallen. De houtmaterialen die we vroeger gebruikten zijn in veel gevallen verrot. Het blikmateriaal dat op de paaltjes hing viel eraf en kwam soms terecht onder maaimachines. Dat soort problemen kunnen we nu oplossen.”



Alle 30.000 bewegwijzeringen in het Vechtdal worden vervangen. Roel en Sjoerd, beiden werkzaam bij Routenetwerken en Gebiedsbeleving Vechtdal, zijn inmiddels begonnen in Dedemsvaart. "Het wordt een flinke klus. Per dag kunnen we zo'n vijftig tot zestig paaltjes vervangen", zegt Roel.

Toerisme

De honderden kilometers aan wandel- en fietsroutes worden allemaal voorzien van nieuwe informatieborden, maar inmiddels zijn er ook nieuwe routes gecreëerd. “Je ziet dat toeristen de afgelopen jaren anders van de omgeving gebruikmaken”, vertelt Van den Heuvel. “Vroeger wilde je mensen zo snel mogelijk van A naar B krijgen. Nu nemen ze de tijd om rond te dwalen door de natuur. Ze willen echt de omgeving zien.”

De paaltjes waren aan vervanging toe (Foto: RTV Oost/Max van Olst)

Nieuwe talen

Bij de nieuwe borden wordt niet alleen gedacht aan de binnenlandse toerist, maar ook aan de buitenlandse fietsers en wandelaars. Zo worden de informatiepunten voorzien van twee nieuwe talen: Engels en Duits. “Toch zijn het vooral binnenlandse toeristen en dagjesmensen die gebruik maken van deze paden. Uit onderzoeken blijkt dat ook zo’n tachtig procent uit hetzelfde gebied of uit de aangrenzende regio komt. Toch is het wel een mooie toevoeging om de informatie ook in het Engels en Duits aan te bieden.”

Kostenplaatje

Het vervangen van al die borden, paaltjes, stickers en informatiepanelen mag wat kosten. Voor het hele plan is ruim 380.000 euro uitgetrokken. De eerste bewegwijzeringsbordjes zijn inmiddels aangepakt. Het hele project rondom de wandel- en fietsroutes moet eind 2021 afgerond zijn.