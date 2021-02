Clubtopscorer Beukema loodst Go Ahead Eagles langs Jong PSV

Scherpschutter Beukema: "Het lijkt wel alsof ik een magneet in me heb zitten"

Go Ahead Eagles heeft vanavond ook Jong PSV aan de zegekar gebonden. In De Adelaarshorst werd een nipte 1-0 zege geboekt, waardoor de ploeg van trainer Kees van Wonderen met rasse schreden de bovenste ploegen van de Keuken Kampioen Divisie nadert.

Go Ahead Eagles speelde allesbehalve groots, maar het weet dat het dat niet eens nodig heeft om de tegenstander pijn te doen. De Deventer ploeg kan namelijk altijd terugvallen op het scorend vermogen van verdediger Beukema. Tegen Jong PSV nam de mandekker na iets meer dan een kwartier de openingstreffer voor zijn rekening.

Vogelvrij

Vogelvrij kon hij de 1-0 binnen tikken uit een indraaiende vrije trap van Eyibil. Dat Beukema geen strobreed in de weg werd gelegd was opmerkelijk, want het was niet voor het eerst dat hij toesloeg uit een standaardsituatie. Clubtopscorer Beukema maakte alweer zijn zevende goal van het seizoen. Op slag van rust werd het bijna 2-0 dankzij zijn compagnon achterin, maar Veldmate raakte de paal.

Beloftenploegen

Go Ahead Eagles kende in eerste instantie weinig moeite met de jonge talenten van PSV. En dat was weleens anders. Jong Ajax, Jong AZ én Jong FC Utrecht vertrokken allemaal met de volle buit uit De Adelaarshorst.

Zo ver kwam het vanavond niet. Al scheelde het uiteindelijk weinig, want Jong PSV kwam gaandeweg de tweede helft beter en beter in de wedstrijd en kreeg zelfs grote kansen op de gelijkmaker. Deze werden echter onbenut gelaten, waardoor de thuisploeg wéér de nul hield.

Opmars

Go Ahead Eagles boekte zodoende alweer de vierde zege op rij en de negende driepunter in de laatste tien wedstrijden. Die opmars resulteert momenteel in een vijfde plek en ook de top drie is niet ver weg meer.

Go Ahead Eagles - Jong PSV 1-0

1-0 Beukema (18)

Arbiter: Bos

Geel: Eddahchouri, Eyibil, Lucassen; Dante, Daverveld

Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Veldmate, Kuipers; Lucassen, Eyibil (Idzes/79), Brouwers (Bakker/90+3); Rabillard, Mulenga (Hendriks/65), Botos (Eddahchouri/65).

Jong PSV: Muller; Sambo (Felipe/88), Kreekels, Daverveld, Oppegard; Doudah (Toure/46), Timan (Thomas/80), Rigo, Kjolo; Fofana (Kristinsson/60), Bakayoko (Antonisse/46).