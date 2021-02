Interim-trainer Echteld leidt opgelucht PEC naar ruime zege op SC Heerenveen

Voor Echteld, die als voetballer jaren het shirt van Heerenveen droeg, was het zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer. En voorlopig ook zijn laatste. De verwachting is namelijk dat Bert Konterman een dezer dagen wordt gepresenteerd als nieuwe trainer. Hij moet als tussenpaus fungeren nu blijkt dat het nog wel even kan duren voordat Art Langeler aan de slag gaat in de provinciehoofdstad.

Zelfde riedeltje

Maar ook zonder Stegeman op de bank was het aanvankelijk wéér hetzelfde riedeltje. PEC voetbalde alleraardigst, had genoeg mogelijkheden, alleen waren het de bezoekers die met een voorsprong aan de thee gingen. Dankzij een blunder van Mous vond Van Bergen zichzelf terug op het scorebord als maker van de 1-0. Aan kansen echter geen gebrek voor de thuisploeg. Uitblinker Manuel kreeg zelfs een levensgrote. Oog in oog met Heerenveen-goalie Mulder schoot hij naast. Kort daarna raakte Henk Veerman de paal.

Ommekeer

Direct na de rust was het wél raak voor PEC. Misidjan controleerde een voorzet van Manuel op fraaie wijze en rondde vervolgens beheerst af. PEC bleef vrolijk aanvallen en dat opportunistische spel resulteerde halverwege de tweede helft in de 2-1. Manuel draaide de Friese defensie maar weer eens dol en via Misidjan belandde de bal bij Buitink. Uit de lucht plaatste de spits het leer vakkundig in de verre hoek en schoot hij PEC aan de leiding.

Uitbouwen

Spits Veerman was in de slotfase van de tweede helft wederom dicht bij een treffer, maar de drie punten van PEC kwamen niet meer in gevaar. Sterker nog, de score werd uitgebouwd. Vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd maakte Van Polen aan alle onzekerheid een einde.

De captain knikte de 3-1 tegen de touwen en gooide het duel daarmee definitief in het slot. In de blessuretijd maakte Reijnders er zelfs nog 4-1 van. Na een week vol onrust was er dus eindelijk weer een keer sportief succes voor PEC.

PEC Zwolle - SC Heerenveen 4-1

0-1 Van Bergen (27)

1-1 Misidjan (51)

2-1 Buitink (70)

3-1 Van Polen (89)

4-1 Reijnders (90+2)

Arbiter: Gerrets

Geel: Huiberts

PEC Zwolle: Mous; Van Polen, Kersten, Lam, Paal; Saymak (Nakayama/85), Strieder, Huiberts (Reijnders/79); Misidjan (Pherai/85), Buitink (Ghoochannejhad/74), Manuel.

SC Heerenveen: Mulder; Floranus, Dresevic (Batista Meier/76), Bochniewicz, Kaib (Woudenberg/52); Schöne (Nygren/65), Halilovic (Kongolo/65), De Jong, J. Veerman; Van Bergen, H. Veerman.