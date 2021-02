Doelpuntendrift Beukema houdt aan: "Lijkt wel alsof ik een magneet in me heb"

Scherpschutter Beukema: "Het lijkt wel alsof ik een magneet in me heb zitten"

"Het is heel bizar, zoveel doelpunten als ik maak. Het lijkt wel alsof ik een magneet in me heb", zegt Beukema, die eigenlijk op acht treffers staat. "Ik heb er ook nog eentje in de beker gemaakt. Met de trainer had ik afgesproken: 6 tot 8 doelpunten. Dat heb ik nu gehaald, maar we gaan door!"

Wapen

De doelpuntendrift van de mandekker komt als het ware uit het niets. Een doelpuntenmachine was hij nooit. "Dat klopt, maar ik denk dat het komt doordat we veel op standaardsituaties trainen. Dan zie je ook dat de tegenstander het er lastig mee heeft, zelfs wanneer ze het weten. Het is gewoon een wapen van ons."

Lastig te kloppen

Go Ahead Eagles hield tegen Jong PSV alweer voor de achttiende keer dit seizoen de nul. "Als wij eenmaal een voorsprong hebben, dan zijn we gewoon heel lastig kloppen. Want de organisatie staat altijd heel goed en we hebben een goede keeper op goal. Dat is vandaag ook wel weer gebleken. Maar we moeten daar niet te veel op leunen en op zoek gaan naar die 2-0. Dat moeten we meenemen", stelt Beukema.

Doelen

De Deventer club is bezig aan een knappe opmars in de competitie en staat nu vijfde. De achterstand op de bovenste ploegen is ruim, maar niet onoverbrugbaar. "We moeten gewoon blijven doorgaan, dan gaan we het wel zien. Maar natuurlijk kijk je er wel stiekem naar", aldus Beukema. En wat betreft zijn persoonlijke doelen? "Laten we zeggen: tien doelpunten."