Sportschoolhouders en horecaondernemers staan te trappelen en voeren vandaag actie

Ruim driehonderd sportscholen in Nederland voeren vandaag actie. De ondernemers willen dat hun panden weer open mogen. Daarom organiseren ze vandaag buitenlessen voor kleine groepjes klanten, geheel volgens de huidige coronaregels. Het gaat de ondernemers niet alleen om hun eigen omzet, maar ook om de gezondheid van hun klanten.

Een van de deelnemers aan de actie is Nanette Melse, de eigenaresse van Movado Sports in Goor en Holten. Ze heeft een wandeling met work-outs op poten gezet. De start is bij haar huis in Markelo en onderweg komen mensen verschillende trainers tegen door wie ze aan het werk gezet worden.

Terrassen uitgestald

Ook horecaondernemers komen in actie. In de hele provincie stallen ze vandaag hun terrassen uit. Het is alleen niet de bedoeling dat mensen er gaan zitten, het gaat vandaag nog om het signaal. Alleen in de Zwolse binnenstad doen al ruim veertig ondernemers mee.

De druppel voor veel ondernemers was de drukte van afgelopen week in allerlei parken. Ze zijn van mening dat ze het zelf veiliger kunnen organiseren, als ze tenminste open mogen van het kabinet. "We willen laten zien dat het op een verantwoorde manier wel kan", zegt Jelle van der Weerd van restaurant Ingeburgerd in Zwolle.

15 maart

De kans dat sportscholen en terrassen snel weer open mogen, lijkt echter klein. Het kabinet vindt dat er nu simpelweg geen ruimte is voor nog meer versoepelingen. Veertien burgemeesters in Twente doen vandaag een oproep aan inwoners en ondernemers om zich aan de regels te houden. Op maandag 8 maart is er weer een persconferentie waarin duidelijk wordt wat er mag in de periode na 15 maart.