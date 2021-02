Twentse burgemeesters over roep om meer versoepelingen: "Het kan nu echt niet"

"Iedereen snakt naar meer, maar die ruimte hebben we niet." Het zijn de woorden van burgemeester Sander Schelberg van Hengelo. Als plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente spreekt hij ook namens zijn collega's in de regio. De burgemeesters roepen hun inwoners op om zich aan de maatregelen te houden.

Dat inwoners en ondernemers snakken naar meer versoepelingen, zegt ook de Veiligheidsregio Twente te zien. Toch roepen de veertien Twentse burgemeesters tegelijkertijd op om je neer te leggen bij de regels. Schelberg: "We hebben het virus nog niet voldoende onder controle. De besmettingscijfers zijn nog te hoog en het aantal mensen dat gevaccineerd is, is nog te laag om verder te versoepelen. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet."

Horecaondernemers op diverse plekken in Overijssel willen de aankomende dagen hun terrassen buitenzetten, als protest tegen het kabinetsbeleid. "Wij zien van dichtbij wat het met ondernemers en inwoners doet", zegt Schelberg. "Vanuit sociaal-maatschappelijk en economisch oogpunt is er heel veel behoefte aan versoepeling van de regels. Maar vanuit gezondheidsperspectief is die ruimte er nog niet."

Overleg met Den Haag

Volgens de veiligheidsregio wordt er in gesprekken die het met Den Haag voert, aandacht gevraagd voor de problemen van inwoners en ondernemers. "We weten ook dat er in de buitenlucht meer mogelijk is dan binnen. We vragen de regering daar goed naar te kijken en maatwerk te bieden zodra dat veilig kan", aldus Schelberg.

De Twentse burgemeesters roepen desondanks iedereen op om zich aan de geldende maatregelen te houden. "Hoe lastig het ook is, maar laten we in Twente met z’n allen proberen het virus er zo snel mogelijk onder te krijgen."