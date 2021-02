Squatten als actie tegen coronasluiting: sportscholen willen weer open

Een handvol instructeurs van Movado verspreidt zich door het bos aan de rand van Markelo. Overal worden sportoefeningen klaargezet voor de leden die zich hebben opgegeven voor de speciale actie deze zaterdag. Een speciale sportparcours met verschillende stops waar de leden van de sportschool pittige oefeningen voor hun kiezen krijgen: van squats met boomstammen tot een intervaltraining op een idyllisch bospaadje.

Want van die leden, daar moeten ze het echt van hebben bij de sportscholen, aldus Nanette. "De steunmaatregelen van de overheid zijn niet genoeg. We hebben gelukkig veel lieve trouwe leden, maar ook veel leden die zeggen: we kunnen niet sporten, dus we zeggen ons lidmaatschap op. En onze kosten lopen wel gewoon door he."

De actie van de sportschool met vestigingen in Goor, Holten, Eibergen en Markelo is coronaproof. "Leden starten in duo's , elk vijf minuten van elkaar. Zodat er makkelijk afstand gehouden kan worden." Toch is het lesgeven aan groepen vooral dat wat Nanette mist. "Ik mis de gezelligheid van de groepslessen. Ik vind dat ook belangrijk, niet alleen voor de gezondheid, maar ook voor het welzijn."