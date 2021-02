Derby vanaf de bank: "Hier staan we niet in de rij voor een broodje "

De eerste Twentse derby sinds september 2019 eindigde zaterdag in een gelijkspel (2-2). Normaal gesproken zitten Luc en Fred in het stadion tijdens een wedstrijd van hun club, maar nu moeten ze noodgedwongen thuis kijken. De Twentse derby is en blijft voor hun speciaal. Ook in deze rare tijd: "Maar we missen het stadion wel hoor", zegt Luc Oost.

Toch zijn er voordelen van thuis de wedstrijd kijken. "Je hoeft hier niet in de rij te staan voor een broodje", lacht Fred. Hij zit in het hol van de leeuw, want de wedstrijd wordt bekeken bij Luc. "Alles is hier zwart-wit, maar dat maakt het ook leuk."

Beide heren konden na afloop leven met het gelijke spel. "Je zag wel aan de spelers dat ze de supporters misten. Laten we hopen dat het allemaal snel weer kan!"