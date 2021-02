Van der Breggen na zegetocht in laatste Omloop: "Plan super uitgevoerd"

"Dit kan je nooit zo plannen natuurlijk", sprak een opgetogen Van der Breggen na afloop bij de NOS. "Het is een heel mooi begin. Het plan werd super goed uitgevoerd. Je hoopt wel op zo'n begin, maar het is echt mooi om zo te kunnen openen."

Enorm genieten

"Het was mooi om op deze manier te winnen. Ik heb ervan genoten", zei de Zwolse aan de finish. "Iedereen van de ploeg zat er nog bij en de afspraak was dat we het steeds zouden proberen en dat deed ik toen Demi werd teruggepakt. Ik ben doorgereden in de wetenschap dat als het niet zou lukken, er een ploeg achter me zat. We hadden ook nog Jolien D'Hoore voor de sprint. Het laatste stuk tegenwind was nog best zwaar, maar ik geniet nu enorm van deze overwinning in mijn laatste Omloop."