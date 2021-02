Geen winnaar bij doelpuntrijke derby tussen Heracles en Twente

Bij de Almeloërs moest Breukers het duel tegen zijn oude werkgever aan zich voorbij laten gaan. Wegens een spierblessure was de rechtsback niet inzetbaar en werd daardoor vervangen door Fadiga. FC Twente startte met dezelfde formatie als tegen Feyenoord.

Vuurwerk

Voorafgaand aan de derby werd buiten Erve Asito door supporters van beide clubs vuurwerk afgestoken en die boodschap leek binnen de kalklijnen van het stadion over te zijn gekomen. Beide ploegen startten furieus en daardoor prijkte al na tien minuten een 1-1 stand op het scorebord.

Vroege treffers

Na vijf minuten kwamen de Heraclieden vanuit een onterecht gegeven hoekschop op voorsprong via Azzaoui, die via het lichaam van Pierie de 1-0 achter Drommel schoot. Lang kon de thuisploeg niet genieten van de voorsprong, want vijf minuten na de openingstreffer kwam Twente langszij. Menig twijfelde niet bij een afvallende bal in het zestienmetergebied en bracht de bezoekers zodoende op gelijke hoogte: 1-1. In het vervolg van de eerste helft ging bij zowel Heracles als Twente het tempo eruit en derhalve bleven - na een spetterende openingsfase - grote kansen uit voor rust.

Replica eerste helft

In de tweede helft voltrok zich hetzelfde scenario als voor rust. Heracles kwam andermaal aan de goede kant van de score, maar wederom wist Twente die marge snel te herstellen. De gastheren kwamen vroeg op 2-1 en daar ging zwak verdedigen van Twente aan vooraf. Pierie verwerkte een voorzet heel slecht en daar wist Vloet met een ferme uithaal van te profiteren. Twee minuten later was het Danilo die met een geplaatst hoog schot de Enschedeërs weer in het zadel wist te brengen: 2-2.

Mogelijkheden Heracles

Na ruim een uur kreeg Heracles een aardige kans om voor de derde keer op voorsprong te komen, maar invaller Lunding krulde de bal naast het Twentse doel. Ook Burgzorg, aan het begin van de tweede seizoenshelft meerdere keren goud waard voor Heracles, kon voor gevaar zorgen. Zijn inzet ging echter rakelings naast het doel van Drommel. Diezelfde Burgzorg mikte in de slotminuut een halve meter over en dat bleek het slotakkoord in Almelo. Daardoor moesten de Twentse buren genoegen nemen met een punt.

Heracles Almelo - FC Twente 2-2

1-0 Azzaoui (6)

1-1 Menig (11)

2-1 Vloet (47)

2-2 Danilo (50)

Arbiter: Higler

Geel: -

Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Rente, Pröpper, Quagliata; De la Torre, Vloet, Schoofs; Azzaoui (Kiomourtzoglou/76), Kutucu (Lunding/57), Burgzorg.

FC Twente: Drommel; Ebuehi, Dumic, Pierie, Oosterwolde; Roemeratoe, Bosch, Zerrouki; Narsingh (Rots/79), Danilo, Menig.