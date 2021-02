Ron Jans onbevredigd na derby: "Het was geen smulwedstrijd"

Ondanks dat het voetbal niet altijd even goed was, leverde de derby tussen Heracles Almelo en FC Twente (2-2) toch in bepaalde fases van de wedstrijd het nodige spektakel op. Desalniettemin had de trainer aan Enschedese zijde, Ron Jans, meer verwacht van het Twentse treffen.

"Er zijn wel vier goals gevallen, maar ik denk dat iedereen zich meer had voorgesteld van deze wedstrijd. Het was geen smulwedstrijd", was het oordeel van Jans, die niet tevreden was over het spel van zijn ploeg. "Ik kan leven met het resultaat, maar welke kansen hebben wij nou gecreëerd om de wedstrijd te winnen? Ik denk dat zij een grote kans hebben gehad met Burgzorg in de tweede helft, die ging net naast. Zij waren iets dreigender met wat schoten."

Enorme conditie

"We hebben hard gewerkt, maar aan de bal hebben we te weinig laten zien", vervolgt de oefenmeester. "In de rust heb ik erop gehamerd om de bal van links naar recht te blijven spelen, want zij hebben een enorme conditie en werken heel hard. Maar ze zullen toch ook een keertje moe worden, alleen het probleem was dat wij dat niet goed genoeg deden en daardoor werden wij ook moe."

Geen echte derby

Volgens Jans bleef een échte derby uit. "En dat heeft maar met één ding te maken: corona. We hebben niet verloren en krijgen Heracles nog thuis. Daarnaast hebben Heerenveen en Utrecht nul punten behaald dus wat dat betreft is dat nog een plusje", besloot hij.