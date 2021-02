Vloet na gelijkspel in derby: "Als je twee keer op voorsprong komt, moet je hem over de streep trekken"

Rai Vloet was vanavond weer eens belangrijk voor Heracles met zijn tiende treffer van het seizoen. Genoeg voor de winst was het niet in de derby tegen FC Twente, na kort na zijn 2-1 volgde de 2-2 en dat was ook de eindstand op erve Asito.

"Toch wel een beetje een nare nasmaak. Omdat je twee keer op voorsprong komt en je geeft het twee keer snel weg. Als je wedstrijd analyseert denk ik dat beide ploegen wel met een puntje kunnen leven. We waren aan elkaar gewaagd, het was een mooie strijd. Maar als je twee op voorsprong komt, moet je eigenlijk de wedstrijd killen en over de streep trekken. Dat is niet gelukt, dus daarom een beetje een nare nasmaak, maar we hebben er alles aan gedaan", zegt de clubtopscorer.

Op en af

Behalve bij de doelpunten viel er weinig te beleven op het veld in Almelo. "Ik denk dat beide ploegen niet echt de grip kregen die ze wilden hebben op de wedstrijd. Het was een beetje op en af en we waren aan elkaar gewaagd. Het was zoeken naar de controle en het ging een beetje op en neer", aldus Vloet daarover.

Derbygevoel

Vooraf staken de supporters van Heracles, die dus niet bij het duel aanwezig mochten zijn vuurwerk af bij het stadion, maar het echte derbygevoel miste Vloet wel. "Je mist natuurlijk wel de sfeer van alle supporters. Toen we aankwamen bij het stadion stonden ze ons buiten op te wachten. Het liefst had ik ze mee naar binnen genomen allemaal, stiekem. Maar dat kan niet. Dat is de tijd waarin we leven. Maar dat was misschien wel een steuntje in de rug die we heel erg goed hadden kunnen gebruiken vandaag. In zo'n wedstrijd. Maar dat mis je dan, ja."