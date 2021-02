Verzet tegen komst autobandenrecyclingbedrijf groeit in Enschede

Het bedrijf - dat officieel Rubber Verwerking Nederland heet - heeft een locatie op het oog in het Enschedese havengebied. Maar de toekomstige buren zien het liever niet komen. Ondernemers Hein Heun, van het gelijknamige sloopbedrijf, en Mark Bent van APM-TS zijn bang voor nog meer verkeersoverlast en geluidsoverlast en vinden dat de gemeente met twee maten meet. De partijen CDA, Burgerbelangen en Enschede Anders in de gemeente hebben ook hun twijfels over de komst van het bedrijf.

Gevaarlijke weg

De Enschedese binnenhaven barst van de bedrijvigheid op een gemiddelde werkdag. Vrachtwagens vol met puin of oud ijzer rijden af en aan. "De weg is gewoon te smal. Elke dag staat hier weer een file, omdat een vrachtwagen van één van de bedrijven de weg blokkeert omdat hij nergens kan parkeren. Met de komst van nog een groot bedrijf wordt de overlast alleen maar groter." De ondernemers zijn bang voor ongelukken, die de afgelopen tijd al vaker voorkwamen. "We zitten hier gewoon vol."

Maar dat is niet de enige reden waarom ze het Gelderse bedrijf liever niet zien komen. Ondernemer Mark laat een paar foto's zien die zijn glazenwasser maakte. "Hij vroeg me wat ik in hemelsnaam met m'n ramen deed. Die zijn namelijk elke keer gitzwart. Het zwarte stof komt van onze buurman aan de linkerkant, Masterfire, dat hier nu aan jaar zit."

Zwart roet op de ramen van de bedrijfspanden in het havengebied (Foto: APM-TS)

Vermalen

Het bedrijf dat houtskoolbriketten fabriceert is niet de enige die uitstoot, de ondernemers maken zich vooral zorgen over het totaal van alle bedrijven op het industrieterrein. En dat iedereen die werkt op het bedrijventerrein die stoffen inademt. "En dan komt straks Doornberg daar nog bovenop. Hij gaat ook in de buitenlucht die autobanden vermalen, moet je nagaan wat daar allemaal bij vrij komt."

De ondernemers aan de binnenhaven in Enschede/ (Foto: RTV Oost/Mirjam Haven )

Maar ook het geluid dat bij dat vermalen vrijkomt zit de ondernemers dwars. Hein Heun voelt zich benadeelt door de gemeente. "Ik wil al tijden buiten puin breken, maar dat mag niet vanwege de geluidsoverlast. Maar voor dit bedrijf gelden blijkbaar andere regels, dat vind ik gek." Heun benadrukt dat het hem niet om het bedrijf Doornberg gaat. "Ik gun iedereen z'n boterham. Maar de gemeente stelde eerder als voorwaarde dat bedrijven die zich hier vestigen water-gelieerd zijn, vanwege de haven, maar dit bedrijf is dat helemaal niet."

Via mail en telefoon hebben wij meerdere keren geprobeerd om een reactie van het bedrijf in Almen te krijgen. Tot nu toe is er geen bericht terug gekomen. Wel is duidelijk uit afspraken die het bedrijf heeft gemaakt met de gemeente Lochem, dat het voor 1 augustus vertrokken moet zijn, anders gaat het Doornberg 7.500 euro per dag kosten. Ook mag het bedrijf sinds 3 februari geen nieuwe banden meer ontvangen op de huidige locatie.

Lees ook dit artikel van de collega's bij Omroep Gelderland: Banden recyclingbedrijf mogelijk per schip naar nieuwe locatie

De ondernemers staan niet alleen in hun zorgen om het bedrijf. Ook de politiek in Enschede roert zich. Bijvoorbeeld als het gaat om eventuele schade aan het milieu. Zo zou er een risico zijn op vervuiling van de ondergrond met PAK's (schadelijke, kankerverwekkende stoffen, red.) en zink.

Raadslid Mart van Lagen stelde al meerdere keren vragen aan de wethouder. "We hebben nu met z'n allen gezegd dat we geen korrels van autobanden meer gebruiken voor onze kunstgrasvelden vanwege de risico's voor het milieu, maar dan staan we wel zo'n bedrijf toe?"

Nieuw onderzoek

In een uitgebreide beantwoording van de vragen stelt de wethouder dat het bedrijf inderdaad een hoog risicoprofiel heeft, maar dat het niet hoger is dan andere bedrijven in Enschede, zoals bijvoorbeeld Apollo Vredestein of Avia Weghorst. CDA, Burgerbelangen en Enschede Anders willen dat er nogmaals gekeken wordt naar de risico's van het bedrijf. Mogelijk wordt in de raadsvergadering van 8 maart een motie ingediend.

Het CDA wil bijvoorbeeld dat er een MKBA wordt gedaan, een maatschappelijke kosten baten analyse. Zo is de partij benieuwd hoeveel banen het bedrijf oplevert en waar dat op gebaseerd is. Ook is Van Lagen bang dat het havengebied een afvalputje wordt. "Als we nu al zo'n bedrijf niet weigeren, wat betekent dat voor andere bedrijven in de toekomst."

De vraag is in hoeverre de komst van het bedrijf uit Almen überhaupt nog tegen te houden is. Uit stukken van de gemeente Lochem is op te maken dat Doornberg al een ander pand in Enschede heeft gehuurd. Ook de ondernemers aan de binnenhaven hebben dit gehoord. "Dat is het pand van de Papiercentrale Twente. Dus eigenlijk heeft hij al een voet tussen de deur."