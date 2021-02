Natte plaat-fotografie in Olst: "Soms denk je dat het wat gaat worden, maar dan wordt het hem toch niet"

Een delicaat proces en als je alles goed hebt voorbereid, is dat nog steeds geen zekerheid dat het gaat lukken. Wet plate-fotografie, oftewel natte plaat-fotografie, is één van de oudste fotografische technieken die er bestaan. Fotograaf Peter Eleveld uit Olst maakt sinds een jaar of zes op deze manier foto's en is nu genomineerd voor de Sony World Photography Awards. "Een complete verrassing."

Eleveld is genomineerd in de categorie Still Life, oftewel stilleven. "Ik werd er door iemand op geattendeerd en heb me aangemeld. Ik dacht: er doen 145.000 mensen mee, dat gaat nooit gebeuren." Maar nu is de fotograaf dus één van de drie finalisten in zijn categorie.

Langdurig proces

Het beeld is wel bekend van vroeger: een grote houten fototoestel met de fotograaf die vanonder een doek probeert alles op de gevoelige plaat vast te leggen. Natte plaat-fotografie dus.

"Ik gebruik een glasplaat van 18 centimeter bij 18 centimeter, waarop ik mijn eigen emulsie giet met daarin collodium, een soort dunne lijmlaag, en dat maak je dan lichtgevoelig met zilvernitraat. Dat stop je in een cassette en dan in de camera", legt Eleveld het proces uit. "Het is een bewerkelijk proces en je weet ook niet of het lukt."

Je kunt ook nooit twee keer dezelfde plaat maken Peter Eleveld

Eleveld werkte in het verleden bij Amazon, waar hij studio's voor productfotografie opzette. "Toen ik terugkwam uit het buitenland wilde ik iets gaan doen wat ik echt leuk vond. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in oude technieken en oude camera's."

Geel wordt zwart

Hij ging zich toeleggen op de wet plate-fotografie. "Maar dan kom je erachter dat het allemaal niet zo gemakkelijk is. Zo zijn de chemicaliën bijvoorbeeld heel kostbaar." En de techniek had hij ook niet zomaar onder de knie. "Dan begin je en dan lijkt het nergens op. Het is een heel bewerkelijk proces. En sommige composities zijn gewoon niet te doen. Bananen en zonnebloemen bijvoorbeeld: geel wordt gewoon zwart."

"Soms denk je dat het wel wat gaat worden en dan wordt het hem toch niet. Je kunt ook nooit twee keer dezelfde plaat maken."

Succesvol jaar

Waar tegenwoordig iedereen heel gemakkelijk digitale foto's kan maken, is er maar een handjevol mensen in Nederland die zich bezighouden met wet plate-fotografie. "Ik denk dat er een stuk of 10 mensen actief bezig zijn met de natte plaat."

Vorig jaar was een succesvol jaar voor de fotograaf, met nominaties en ook een aantal gewonnen prijzen. Toch wacht hij in spanning af wat de uitslag van deze verkiezing wordt. "Het is wel spannend en dan is zes weken best lang." Ondertussen is er van alle kanten aandacht voor de nominatie. "Ik heb leuke reacties gekregen. Ook heb ik veel contact gehad met de organisatie in Londen, die wilden van alles weten voor een boek dat ze maken."

Kansen

Hoe schat hij zijn kansen in? "Geen idee, ik heb het werk van de concurrenten wel bekeken. Er is een internationale jury, stemmen kan dus niet. Ik kan er echt niks over zeggen", besluit Eleveld. 15 april weet Eleveld of hij de prijs in de wacht heeft gesleept. Zijn werk is via deze link te zien.