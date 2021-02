Eurosped verliest van Sliedrecht Sport en moet ticket voor kampioenspoule aan Regio Zwolle laten

De volleybaldames van Eurosped zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kampioenspoule. De eredivisionist uit Vroomshoop ging in eigen huis roemloos met 3-0 onderuit tegen Sliedrecht Sport en daardoor mag Regio Zwolle Volleybal zich opmaken voor de play-offs.

De Zwolse volleybalsters deden gisteravond wat van ze gevraagd werd en dat was winnen. VCN werd met 3-1 verslagen en dat betekende dat Regio Zwolle in de wachtkamer moest. Eurosped moest tegen Sliedrecht Sport minimaal met 3-1 winnen om Regio Zwolle van plek vier te stoten, maar slaagde dus niet in die opzet.

Drie sets

Al na drie sets was de wedstrijd ten einde in sporthal Het Punt in Vroomshoop. De bezoekers uit Zuid-Holland, die zich reeds geplaatst hadden voor de kampioenspoule, openden sterk en wonnen zodoende de eerste set met 20-25. Ook de tweede set ging met dezelfde cijfers naar Sliedrecht en daarmee was het verzet definitief gebroken bij Eurosped. De ploeg van scheidend trainer Jan Berendsen richtte zich nog enigszins op in het derde bedrijf, maar ook die set ging uiteindelijk naar de bezoekers, 23-25.