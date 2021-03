Vorig jaar ondanks lockdown méér woninginbraken in grensgemeenten, zoals Enschede

Meer woninginbraken in 2020 in grensgemeenten ondanks lockdown (Foto: Archief RTV Oost)

In de Twentse grensgemeenten werden in 2020 meer woninginbraken gepleegd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is opvallend, omdat mensen door de verschillende lockdowns van het afgelopen jaar vaker thuis waren. Landelijk daalde het aantal inbraken. Het meest werd ingebroken in Enschede (430 inbraken).

Behalve in Enschede was ook in Haaksbergen, Hengelo, Oldenzaal sprake van een stijging van het aantal woninginbraken. In Haaksbergen steeg het aantal inbraken met 40 procent, in Enschede met 12 procent, in Oldenzaal met 17 procent en in Hengelo met 9 procent. In alle andere Overijsselse gemeenten daalde het aantal woninginbraken. In Zwartewaterland was de scherpste daling met zestig procent.

De grensgemeenten gaan met de cijfers in tegen de landelijke trend van minder inbraken in 2020. De politie noteerde over vorig jaar 31.000 inbraken tegenover 39.500 een jaar eerder. Dat is een daling van bijna een kwart.

Corona-invloed

Het statistiekbureau concludeert een 'scherpe daling van de traditionele vormen van criminaliteit'. Zo liet het aantal gevallen van zakkenrollerij, woninginbraak en winkeldiefstal vorig jaar een daling zien. Tegelijkertijd registreerde de politie meer online criminaliteit zoals verkoopfraude, valsheid in geschrifte en hacken. Het CBS heeft geen onderzoek gedaan naar het verband tussen de coronapandemie en criminaliteit, maar schrijft dat het 'aannemelijk is dat het criminaliteitsbeeld in 2020 is beïnvloed door de coronapandemie en de genomen maatregelen'.

Kijk hier naar de inbraakcijfers in jouw woonplaats:

Hoe zit het nou in Enschede?

Enschede heeft van de Twentse gemeente dus met de meeste inbraken te maken gehad. Er werden vorig jaar 430 woninginbraken gemeld, tegenover 385 keer in 2019. Afgelopen december bracht verzekeraar Interpolis aan de hand van de InbraakBarometer voor Enschede nog andere cijfers. Toen werd gesproken van een stijging van zelfs 21 procent.

De oorzaak van het verschil tussen de cijfers van de InbraakBarometer en die van het CBS ligt in het moment van de meting. De InbraakBaromometer meet van half december tot half december en het CBS onderzoekt het hele jaar. De laatste weken in 2019 werden nog relatief veel inbraken gepleegd in Enschede. Dat zat niet in de cijfers van de InbraakMonitor, die dus met een lager aantal inbraken over 2019 rekende en daardoor een grotere stijging in 2020 noteerde.