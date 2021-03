Positief | Pfizer-directeur voorspelt: "In juni weer buiten feesten"

Lekker feesten, je dierbaren knuffelen of gewoon massaal naar een sportwedstrijd. Het kan al bijna een jaar niet meer. Vijf Overijsselaars blikken terug op een bewogen coronajaar. Dat viel niet mee, maar wat was er voor hen positief? Vandaag Marc Kaptein, medisch-directeur van Pfizer Nederland.

"Ik ben geboren in Losser, opgegroeid in Wierden en ging in Almelo naar school", antwoordt Kaptein als hem naar zijn Overijsselse wortels wordt gevraagd. Ondanks dat hij tegenwoordig in de Randstad woont, is zijn band met onze provincie dus nog sterk. Vooral omdat er nog familie van hem in Twente woont.

Directeur vanuit huis

Tegenwoordig werkt hij ogenschijnlijk anoniem op zijn thuiskantoortje in Heemstede. Met twee beeldschermen voor zich en uitzicht naar buiten. Daar werkt hij al sinds 12 maart, de dag waarop hij besloot om van thuiswerken de nieuwe norm te maken bij zijn bedrijf.

"Ik had een artikel over de impact van de pandemie gelezen en de volgende dag op kantoor heb ik tegen een collega gezegd: voor de lunch moeten we allemaal thuiswerken. En om elf uur was het hele gebouw leeg", vertelt Kaptein.

Wetenschapper

En dus werkt óók de directeur al bijna een jaar vanuit huis. In een kleine kamer op een transparante stoel aan een tafel. Geen protserig bureau met een grote lederen bureaustoel. "Nee, ik heb ook niet veel nodig. En ik voel me ook niet echt 'directeur'. Ik ben ook gewoon nog wetenschapper, iemand die wil innoveren. Geld is iets wat nodig is, maar niet per se mijn doelstelling."

Pfizer is een groot farmaceutisch bedrijf dat wereldwijd actief is. "En dat het eerste goedgekeurde coronavaccin op de Nederlandse markt bracht", voegt Kaptein daar trots aan toe.

Hier ging het dak eraf Marc Kaptein, medisch-directeur Pfizer

Verrassend effectief

De effectiviteit van het middel was tot verrassing van de voormalig Overijsselaar een stuk hoger dan verwacht. "We hoopten dat het vaccin 65 tot 70 procent effectief zou zijn, maar dat bleek 95 procent te zijn. Dat is een percentage dat je maar zeer zelden ziet. Hier ging het dak eraf."

De crisis heeft voor veel mensen vooral een negatieve lading. Maar Kaptein heeft afgelopen jaar ook positieve dingen gezien. "We hebben ons als groot bedrijf erg wendbaar getoond en hebben in negen maanden tijd van niets een goedgekeurd vaccin gemaakt."

Hij hoopt dan ook dat in de toekomst de ontwikkeling van medicijnen niet meer zes tot tien jaar hoeft te duren, maar dat het ook sneller kan. Zoals afgelopen jaar is aangetoond.

Dat is belangrijk voor de positieve spirit Marc Kaptein, medisch-directeur Pfizer

Voorspelling: buiten feesten

Daarnaast ziet de medisch-directeur licht aan het einde van de coronatunnel. Hij waagt zich vanwege de doses die worden verwacht aan een voorspelling. "Eind juni zit je tegen groepsimmuniteit aan. Ik verwacht vanaf april versoepelingen en dat we vanaf juni weer buiten kunnen feesten. En dat is ook belangrijk voor de positieve spirit."