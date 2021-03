Onbezorgd festivallen deze zomer in Overijssel? Deze deskundigen geven antwoord

De Zwarte Cross, Freshtival, Après Ski Met Mie, De Twentse Piraten Party; al op tal van plekken in de regio is de kaartverkoop voor festivals gestart. Organisatoren van de evenementen richten hun pijlen op augustus en september, omdat volgens hen de kans het grootst is dat het leven dan weer een beetje 'normaal' is. De directeur van Pfizer doet vandaag zelfs de voorspelling dat we in juni alweer kunnen feesten. Andere deskundigen zijn minder optimistisch.

Niet direct beschermd

"Dat in augustus weer alles zoals vroeger is, is wel heel optimistisch", zegt viroloog Louis Kroes. Hij noemt het zeer lastig te voorspellen hoe de situatie komende zomer is. "Het hangt ook af van het beloop van de epidemie. Het kan zijn dat die behoorlijk wegzakt deze zomer, met nog maar weinig zorgbelasting vanwege vaccinatie van de risicogroepen."

Veel festivals worden over het algemeen door jongere, gezonde mensen bezocht. En juist zij zijn als laatste aan de beurt voor het vaccin. Hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond wijst er daarbij op dat je na 'de prik' niet direct volledig beschermd bent. "Het effect op bescherming begint na ongeveer twee weken en is na nog een aantal weken maximaal."

Verder zijn er nog tal van andere oorzaken die een 'zorgeloze festivalzomer' in de weg kunnen staan, zegt Van Egmond. "Denk aan de beschikbaarheid en levering van vaccins, de logistiek bij de GGD en huisartsen, de besmettelijkheid van huidige varianten en het mogelijk ontstaan van nieuwe varianten."

'We moeten wat doen'

Tom Leuveld houdt begin september het festival Après Ski Met Mie op Het Hulsbeek in Oldenzaal. Alle 12.500 kaarten waren binnen een week weg. "Dat we iets moeten doen met corona tijdens het festival, daar zijn we ons wel van bewust. Maar binnen de hekken kan ik me niet voorstellen dat er één festival kan draaien met looplijnen of afstand houden."

Testfestivals

Voor het tweede kwartaal staat de levering van miljoenen coronavaccins gepland voor Nederland. "Mogelijk is tegen augustus toch al een wezenlijk percentage gevaccineerd", zegt viroloog Kroes. "En de buitenlucht is beter dan binnen."

Deze week staan er in het westen van het land bovendien meerdere 'testfestivals' op de agenda, waarbij wordt gekeken hoe veilig het is om een groot evenement te houden.

Mix van testen en vaccineren

Festivalorganisator Michel Sciarone, die voor augustus ook een evenement heeft gepland op Het Hulsbeek in Oldenzaal, denkt dat tegen die tijd nog niet alles weer het oude zal zijn. "We zien wel dat je er met alleen vaccineren niet gaat komen. Het zal sowieso een mix moeten worden van testen en het vaccin."

Ook de deskundigen noemen de kans 'niet heel groot' dat in augustus alles weer volgens het oude is. Mogelijk gaan evenementen werken met een vorm van coronatesten en het vaccin, en geldt er alsnog een bezoekerslimiet. "Maar het is nog koffiedik kijken", zegt immunoloog Van Egmond.

Viroloog Kroes: "Augustus duurt nog een hele tijd. Het is alleen de vraag of alles snel genoeg duidelijk wordt. De investeringen die festivals doen, lopen behoorlijk risico."