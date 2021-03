Begeleiders en familie van dader kerstmoord: 'Wim V. zelfstandig laten wonen was vragen om moeilijkheden'

Wim V. heeft niet alleen een psychiatrische achtergrond, waardoor hij bij bepaalde prikkels erg agressief kan reageren, maar hij heeft bovendien een fetisj voor messen en lijdt aan seksuele obsessies.

Een explosieve cocktail, aldus zijn vroegere begeleiders tegenover RTV Oost. Al maken ze wel een kanttekening. “Toen Wim zelfstandig ging wonen, waren we er al bang voor dat het fout zou gaan. Maar dat hij tot zoiets gruwelijks als moord in staat was, dat hadden we nooit van hem verwacht."

Zoals RTV Oost vorige week meldde, gaat de Inspectie Gezondheidszorg onderzoek doen naar de manier waarop Wim V. werd begeleid. Daarbij wordt niet alleen de ‘casus-V.’ onderzocht, maar wordt de hele zorgorganisatie De Zorgstal door de inspectie doorgelicht. Aanleiding vormt een zogenoemde bestuurlijke rapportage door het Openbaar Ministerie, dat grote twijfels heeft over de kwaliteit van de begeleiding van Wim V.

Een voormalig begeleidster van Wim V., veroordeeld in de Hengelose kerstmoord, doet tegenover RTV Oost haar verhaal (Foto: RTV Oost)

In minstens één geval is de directeur van zorginstelling De Zorgstal concreet gewaarschuwd dat het niet goed ging met Wim V., zo zeggen de oud-begeleiders. Volgens V.'s vroegere begeleiders sloeg de directeur deze melding echter in de wind: "Hij wuifde het weg en zei dat hij prima met Wim ging. V. maakte volgens hem een montere indruk en maakte regelmatig grapjes."

De oud-medewerkers willen uitsluitend anoniem hun verhaal doen: "Deze directeur staat er bekend om dat hij binnen de kortste keren een rechtszaak tegen je aanspant. Daar zit niemand op te wachten."

Hoorn op de haak

Directeur Matthijs Betgen is onbereikbaar voor een reactie. De zorgorganisatie De Zorgstal, die Wim V. begeleidde, is ondergebracht in een holding van Betgen. Een medewerkster van de holding neemt de telefoon op, maar is kort van stof. "We weten waar het over gaat, maar doen geen uitlatingen hierover", waarop ze de hoorn weer op de haak legt.

Reactie ouders Chantal

De ouders van Chantal zeggen het een goede zaak te vinden dat de Inspectie Gezondheidszorg onderzoek gaat doen naar de manier waarop de moordenaar van hun dochter werd begeleid.

Moeder Herriët: "We hadden vanaf het begin al grote twijfels of die begeleiding wel deugde. In dat verband is het goed dat er nu begeleiders opstaan die hierover iets verklaren. Maar voor ons blijft het vooral wrang; we krijgen Chantal er niet mee terug."

De ouders van de vermoorde Chantal de Vries juichen het toe dat er een onderzoek komt naar de begeleiding van Wim V. (Foto: RTV Oost)

Vanmiddag komt RTV Oost met een portret van Wim V. Hierin onder meer aandacht voor de zorginstelling in Almelo waar V. enkele jaren wordt begeleid. Als hij wordt overgeplaatst naar Hengelo gaat het steeds slechter met V. met als triest dieptepunt de dood van Chantal de Vries.